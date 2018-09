GP Aragón Jorge Lorenzo: «Ha sido una 'pole' mucho más difícil que la de Misano» Jorge Lorenzo durante la sesión de clasificación del GP de Aragón / EFE El piloto mallorquín valoró la dificultad de ser el más rápido por tercera vez consecutiva en lo que va de competición, registro que no lograba desde el año 2012 BORJA GONZÁLEZ Alcañiz (Teruel) Sábado, 22 septiembre 2018, 19:10

El oficial de MotoGP confirmó al tridente de MotoGP, por tercera vez consecutiva con Jorge Lorenzo como el más rápido. El mallorquín sumó su cuarta pole de rojo, y volvió a sumar tres 'poles' seguidas, algo que no hacía desde 2012 (Aragón, Japón y Malasia), y que Ducati no lograba desde 2008 con Casey Stoner, que enlazó siete primeras posiciones desde la prueba de Montmeló hasta la de Misano.

- ¿Qué sensaciones le deja esta pole?

Muy buenas, ya que es la tercera pole consecutiva y la cuarta de la temporada. Ha sido una 'pole' mucho más difícil que la de Misano ya que ha sido mucho más competida, con una diferencia de escasas milésimas y en la anterior ya desde la primera vuelta casi la hice perfecta y fui superior a los demás. Ha sido difícil ya que el neumático trasero después de dos o tres vueltas al ochenta por ciento se había desgastado un poco y no tenía el mismo grip que el primero.

- Decía Álex Rins el jueves que había tres pilotos 'que cortaban el bacalao': Márquez, Dovizioso y Lorenzo, por ese orden. En este caso ha sido en el orden inverso. ¿Cree que están por encima del resto y en la carrera será difícil que alguien más esté en la lucha?

Nunca se sabe y dependerá del ritmo del principio. Si el ritmo es lento puede ser que al principio el grupo sea de más de tres pilotos, pudiendo llegar a seis o siete, pero si el ritmo es rápido el primer grupo será menor, pero habrá que ver la gestión de los neumáticos.

- ¿Cómo ha sido la última salida de la Q2? Parecía un entrenamiento de Moto3…

En el pit lane estaba un poco enfadado ya que estaban los de siempre esperando a coger la rueda, pero ante eso no se puede hacer nada.

- ¿Quiénes son los de siempre? Iannone y...

Prefiero no dar protagonismo a los que hacen siempre lo mismo. Pero en la pista esta vez ha sido algo inusual porque normalmente en MotoGP no se frena tanto, no se va tan lento y no sé realmente cómo funciona el reglamento, si hay un límite de sector de lentitud, pero la verdad es que iban muy lentos todos esperando. Delante de mí había siete u ocho pilotos parados que no te dejaban tirar ya que te los podías comer y perder la vuelta. He tenido la paciencia suficiente para esperar a la última vuelta y por suerte he pasado con diez segundos; y al tirar ese grupo y dejar pista libre he tenido el espacio suficiente para conseguir esas dos décimas y conseguir la pole. Creo que si hubiera tenido pista libre en la primera vuelta con los neumáticos nuevos hubiese ido un poco más rápido.

- La crisis de Yamaha la está viendo desde fuera pero usted conoce bien la fábrica. ¿Qué sensaciones le da?

Es difícil de decir si están tan mal como lo pintan los dos pilotos. Depende un poco de la pista ya que en Alemania hicieron segundo y tercero con bastantes segundos sobre mí, pero sí está claro que aquí están sufriendo en exceso. Si los ves desde la televisión se puede comprobar que tienen bastantes problemas y no los ves con confianza. Aragón siempre ha sido un circuito difícil para Yamaha y en Misano se esperaba más de ellos en carrera. Por suerte es problema de ellos y no mío, pero Yamaha es quizás después de Honda la marca con más títulos de la historia y más temprano que tarde llegarán otra vez y lucharán por victorias y campeonatos.

- ¿Qué espera en la carrera después de la pole y con el buen ritmo del FP4?

Bien, el ritmo es muy bueno con tanto calor y con los neumáticos que estamos utilizando, que son un poco diferentes a los demás, sobre todo el delantero. Es cierto que en el FP4 fui el único a montar un neumático nuevo y eso siempre te da ventaja, pero también tenía más ritmo que los demás, así que no sabemos todos con las mismas condiciones qué ritmo podemos alcanzar. En el consumo de la goma no creo que esté peor que los demás y si hago una buena salida, estoy concentrado y gestiono bien los neumáticos, tenemos muchas posibilidades de luchar por la victoria.

- ¿Aquí cree que se puede tirar?

En Misano creía que no se podía tirar y Dovizioso tiró bastante fuerte toda la carrera y le aguantaron las gomas, así que dependerá del calor, de la pista y de la carrera de Moto2. Es como tirar una moneda al aire, pero lento no puedes ir si quieres ganar.

- De los tres usted es el que menos tiene que perder

Si por lo que fuera no acabase la carrera, hasta el subcampeonato sería imposible o lo tendría más lejos. Después de Misano el enfoque es más que quedar segundo es intentar ganar el máximo número de carreras posibles. No me gustaría evidentemente caerme en la carrera pero sí tengo menos presión que Dovizioso ya que él sí que no puede cometer error, y Marc preferirá quedar segundo o tercero a caerse.