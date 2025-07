Marc Márquez esquiva la presión para ganar el sprint de Brno

Jesús Gutiérrez Sábado, 19 de julio 2025, 17:48 | Actualizado 17:55h. Comenta Compartir

Victoria con autoridad de Marc Márquez y celebración con incertidumbre, ya que nada más cruzar la línea de meta recibía un aviso de Dirección de Carrera sobre una investigación por posible incumplimiento de una de las reglas más controvertidas de MotoGP. El proveedor de neumáticos, Michelin, impone una presión mínima que debe tener el neumático delantero por seguridad. Los equipos pueden jugar con la presión de la rueda (cuanta menos presión, más agarre), pero tienen que estar un mínimo de vueltas por encima de esa presión mínima. Y la penalización en caso de no estar dentro de ese baremo es muy dura: ocho segundos en un sprint y 16 en una carrera larga de domingo.

No es la primera vez que a Marc Márquez le toca gestionar esta situación. En la primera cita del año, en Tailandia, ya le tocó gestionar la presión en carrera, dejando pasar a su hermano para que le subiera la presión (el aire sucio de la moto de delante calienta la goma y la presión aumenta). Ese sábado en Brno tuvo que repetir esa estrategia ya que, pese a salir segundo, adelantó a su compañero Bagnaia en la primera vuelta y se escapó por delante.

Todo parecía encaminado a una nueva victoria del español sin oposición, ya que tenía casi tres segundos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, pero a falta de cinco vueltas le saltó el aviso en la pantalla de su moto y tuvo que frenar y dejar pasar a Acosta. El de Cervera esperó pacientemente tres vueltas detrás del murciano, para lanzar el ataque definitivo en la penúltima y entrar victorioso en cabeza.

«Las primeras vueltas intenté no forzar el tren delantero, pero veía que la presión estaba por debajo, así que, antes de dejar pasar a Acosta, intenté tirar al máximo una vuelta a ver si forzando el tren delantero subía la presión, pero no fue suficiente y tuve que parar y esperar», explicaba una analítico Marc Márquez, que no tuvo ninguna duda de que había conseguido estar dentro del reglamento las vueltas necesarias, a pesar del aviso de Dirección de Carrera. Ya estando en la ceremonia del podio, se confirmó que no había nada ilegal. «Estaba seguro porque confiaba en la tecnología. En la moto nos marcan las vueltas que estamos fuera de la presión y cuando he visto que las había cumplido he vuelto a atacar. Lo tenía controlado».

Marc Márquez sigue ampliando una racha estratosférica los sábados, ganando once de los doce sprint disputados y cada vez está más cerca de ese objetivo de volver a ser campeón de MotoGP, ya que su principal rival, su hermano Álex, no puntuó después de que su moto estuviera a punto de descabalgarle en la arrancada. «Hemos tirado el sprint a la basura con la salida», reconocía el pequeño de los Márquez, que acabó decimoséptimo y ya está a 95 puntos del liderato.

Doble podio de KTM

Esta vez, solo hubo una Ducati entre las seis primeros clasificados, con las KTM de Pedro Acosta y de Enea Bastianini escoltándole en el podio. El murciano, que partía séptimo, hizo una gran salida y recuperó muchas posiciones. Después, adelantó en pista a Quartararo y a Bagnaia, que tuvo el mismo problema de presiones que su compañero. Y se situó rodando cómodamente en la segunda posición. Se encontró liderando la carrera cuando Márquez le dejó pasar, pero sabía perfectamente que tarde o temprano llegaría la contrarréplica del de Ducati.

«He liderado una carrera, entre comillas, porque me ha dejado pasar y era cuestión de tiempo que me adelantara porque el ritmo de Marc era altísimo». Tuvo la ocasión de ganar en los despachos, si hubiera habido sanción al líder de MotoGP, pero no es lo que habría deseado. «El que gana es el que pasa primero por meta, y una presión mala de neumáticos no va a cambiar la realidad. No vale ganar a cualquier precio».

En cualquier caso, Acosta estaba muy satisfecho con su resultado ya que en 2025 todavía no había subido al podio. Y más aún KTM, que en un año que había empezado complicado, hizo doblete con Enea Bastianini, un piloto, por cierto, que se perdió la cita anterior en Sachsenring por una infección gastrointestinal.

Ese podio de Bastianini se lo pudo arrebatar Bezzecchi, que acabó a milésimas de su compatriota. Quinto terminó Fabio Quartararo con la Yamaha y sexto Raúl Fernández, con la Aprilia satélite, adelantando en pista a un Pecco Bagnaia que no supo gestionar los problemas de presión del neumático y acabó muy frustrado. Cerraron la zona de puntos, el francés Johann Zarco con la Honda y Pol Espargaró, sustituto del lesionado Viñales, y que sumó un valioso punto.

Ese último punto que reparte el sprint se lo arrebató a Jorge Martín, que concluyó décimo. Una gran salida del madrileño le había situado sexto, pero fue perdiendo posiciones conforme pasaban las vueltas y acabó muy desgastado físicamente. «Estaba un pelín nervioso antes de la carrera porque no sabía como iba a reaccionar el cuerpo. El resultado es un tema secundario ahora, tengo que ir conociendo la moto, el consumo de gomas y sumar horas de vuelo con una MotoGP. Al final yo tengo que mirar mi propio campeonato, confiar en el proceso».

En las categorías pequeñas, fue un sábado de clasificaciones donde no hubo poles españolas. En Moto2, el más rápido fue el belga Barry Baltus, seguido del estadounidense Joe Roberts y tercero Marcos Ramírez. Cara y cruz para los candidatos al título, ya que Manu González partirá cuarto, mientras que Arón Canet se fue al suelo, no pudo hacer ninguna vuelta en la Q2 y saldrá 18º en parrilla. Y en Moto3 se estrenó en la pole un joven rookie italiano, Guido Pini, que le arrebató la primera posición al líder de la categoría, José Antonio Rueda.