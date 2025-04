Marc Márquez aspira a tomarse la revancha con Pecco Bagnaia en Jerez

Jesús Gutiérrez Jerez Jueves, 24 de abril 2025, 19:11 Comenta Compartir

Los resultados de las últimas tres ediciones del Gran Premio de España dirían que Pecco Bagnaia es el rival a batir en el circuito de Jerez-Ángel Nieto. El italiano suma tres victorias consecutivas en 2022, 2023 y 2024, la última tras un precioso mano a mano con su actual compañero de equipo, en el que ambos estuvieron a punto de irse al suelo en la parte más emblemática del trazado gaditano, la sucesión de curvas conocida como Nieto-Peluqui, donde se aglutina la parte más bulliciosa de la afición.

Fue un duelo al límite, pero limpio, y cayó del lado italiano. Aquel segundo puesto de Marc Márquez lo celebró el español como si fuera una victoria. De hecho, era su primer podio en una carrera de domingo y la primera vez en mucho tiempo que se había visto con opciones de ganar. Entonces vestía el azul celeste del modesto equipo Gresini, con una Ducati del año anterior que aún tenía que conocer y que era claramente inferior a la roja de la escudería oficial.

La película en 2025 se podría repetir con los mismos protagonistas, pero será muy diferente, porque ahora ambos comparten box, el potente Ducati Lenovo, misma mecánica, y claramente Márquez tiene muchas más horas de vuelo con la moto boloñesa. «Con la moto de este año me siento superbien y me aporta esa confianza que necesito. El año pasado me caía muchas veces con la goma nueva tratando de entender cómo extraer el potencial, mientras que ahora parece que aún puedes darle más y más y no sabes exactamente dónde está el límite de la moto aún». Está claro que hacía mucho tiempo que el piloto de Cervera no se sentía así con una MotoGP: «Los últimos años con la Honda estaba luchando contra la moto, pero con la Ducati piloto muy suave y fino; y eso hace que me sienta más relajado».

Márquez ha encontrado la simbiosis con su Ducati y visto lo visto en este arranque de temporada, sería muy osado no apostar por él como el principal favorito. El leridano ha firmado uno de sus mejores inicios de toda su carrera, logrando las cuatro poles y los cuatro sprint de los sábados, y tres de las cuatro victorias de domingo. El único lunar en 2025 fue ese domingo en Texas cuando se fue al suelo liderando la carrera. Ahí se le escapó el pleno, pero sus números le dan para liderar la clasificación de MotoGP con 17 puntos de ventaja sobre su hermano Álex, que se mantiene segundo, y 26 con Bagnaia.

La Armada española

A pesar de que en España se celebran cuatro carreras mundialistas, Jerez sigue teniendo ese halo especial para los pilotos locales. La atmósfera que rodea a un circuito mítico para el motociclismo, que habitualmente estrena el calendario europeo de MotoGP y que cada año reúne a decenas de miles de aficionados que peregrinan desde cualquier punto de la península sobre dos ruedas. Desde hace semanas, las entradas se agotaron en la taquilla y estará todo vendido para el sábado y domingo, donde además el buen tiempo acompañará.

Y no solo de Marc Márquez vive el motociclismo español, que de lograr la victoria el domingo llegaría a la cifra redonda de 200 triunfos en la clase reina. Si lo lograse Álex Márquez, sería además la primera de su vida en MotoGP. Y este año ya ha tocado el palo en tres ocasiones, tres segundos puestos con el que se ha ganado el derecho de ser tan candidato como el que más. ¿Tanto como para batir a su hermano? Respondía el propio Álex en la rueda de prensa: «En el motociclismo como en el deporte, no hay secretos. Tienes que trabajar como el que más y para batir a Marc ahora tienes que trabajar perfecto el fin de semana y clavar todas las sesiones. Y, aun así, sería difícil batirle».

Ducati se está mostrando inalcanzable en este 2025. De hecho, sus pilotos han copado todos los podios de sábado y domingo, aunque en la última carrera de Catar hubo una KTM en el cajón, la de Maverick Viñales, que posteriormente sería sancionado por incumplir la presión mínima del neumático delantero. Pero ese resultado del piloto de Roses le da esperanza para repetir: «Puede que en Jerez nos cueste más, pero en Catar demostramos que el potencial de la moto está». Y ese resultado de Viñales también da alas al otro piloto con la MotoGP austriaca, Pedro Acosta, necesitado de un buen resultado en 2025, y Jerez podría ser un oasis para él.

La Armada española de MotoGP se completa con Joan Mir con la Honda, Álex Rins con la Yamaha, Raúl Fernández con la Aprilia, el rookie Fermín Aldeguer con la Ducati y dos pilotos 'suplentes' que correrán este fin de semana en la carrera de casa. Son Augusto Fernández, como sustituto del lesionado Oliveira en Yamaha; y un viejo rockero como Aleix Espargaró, que se estrenará en un gran premio luciendo los colores de Honda, ya que ahora compagina su trabajo de ciclista profesional con el de probador del gigante japonés.