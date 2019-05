GP de España Márquez busca en Jerez romper la teórica igualdad en MotoGP Marc Márquez, durante la rueda de prensa previa al GP de España. / Jorge Guerrero (Afp) Con cuatro pilotos separados por nueve puntos llega MotoGP a la primera de las cuatro pruebas españolas, la de Jerez, que inaugura el 'Mundial europeo', una parte del calendario que se espera defina la realidad de un campeonato que se sigue esperando muy igualado | Dovizioso llega como líder con Rossi, Rins y Márquez amenazando su posición BORJA GONZÁLEZ Jerez de la Frontera Jueves, 2 mayo 2019, 20:35

Por fin el Mundial de Motociclismo llega Europa. 'Por fin' porque es el deseo que los pilotos de MotoGP fueron expresando durante los últimos fines de semana, tras dos entrenamientos de pretemporada en Malasia y Catar, y tres grandes premios de nuevo en el trazado del desierto, en Argentina y en Austin, Estados Unidos. Europa, sinónimo de viajes cortos, de trazados más clásicos de moto, muy conocidos, como Mugello, Le Mans y el primero y escenario de la prueba de este fin de semana, el mítico Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Una pista en la que los equipos y pilotos de MotoGP cerraron oficialmente 2018, en un test a finales de noviembre, cuyas condiciones no serán referente para estos tres días por la diferencia en la climatología, por una parte, y por el cambio de asfalto, no completo, que se espera que varíe las reacciones de las motos por el diferente agarre. En aquel noviembre sorprendió el japonés Nakagami, con Honda, una buena señal para la moto japonesa teniendo en cuenta que también Marc Márquez y Jorge Lorenzo terminaron en los puestos delanteros, el primero pendiente de operarse del hombro izquierdo, el segundo aún en periodo de adaptación a su nueva. Y con Carl Crutchlow ausente por lesión.

«Yo creo que va a influir en igualar las cosas, cuando hay asfalto nuevo se iguala todo. El ritmo es más rápido se encuentra el límite más rápido ya que habrá más grip y todo esto hará que cueste más marcar la diferencia», explicó este jueves Márquez, ganador en 2018 en el trazado andaluz y que llega como cuarto en la general tras su caída en Austin, un error analizado y que en parte fue del piloto, y en parte de la moto. «No fue una súper cagada, sólo una cagada», reconoció entre risas. «Hay que recordar que esa semana decía en mis declaraciones que había un pequeño problema que teníamos que solucionar: pues para la carrera no lo solucionamos. No se puede decir qué era, pero se ha solucionado y eso es importante. Alivia saber por qué te caes, pero te caes tú, no es excusa, pero la reacción de la moto viene propiciada por algo», deslizó, un hecho que le quitó una victoria que parecía clara y que le trae a Jerez a nueve puntos del primero, Andrea Dovizioso, a seis del segundo, Valentino Rossi, y a cuatro del tercero, y ganador en el Circuito de las Américas, Alex Rins. «La he visto unas cuantas, yo creo que las cinco o seis veces nadie me las quita», explicaba el de Suzuki. «Acabas súper feliz es un sueño hecho realidad pero viene el siguiente circuito, la siguiente carrera, y toca pensar en eso e intentar entrenar al máximo. Pero sí que es verdad que tienes más ganas de que llegue. Es un poco lo que me pasó después de Valencia, acabé en la mejor forma posible y justo se acabó el campeonato y se hizo larga la espera». Con este triunfo Rins ha ganado galones para que sea considerado como candidato al Mundial, en un campeonato que por ahora se intuye como igualado, a expensas de que alguien desmienta esa sensación. Marc Márquez

«De momento voy cuarto pero lo importante para mi tranquilidad es que me encuentro muy bien, me encuentro mejor que el año pasado, pero luego veremos, ya que ellos también se preparan. Pero sí que es cierto que me estoy encontrando muy bien y que la dinámica de las últimas carreras me va muy bien y no tenemos que cambiarla para nada», apuntó Márquez, consciente de que tanto él como su Honda pueden tener algo más que la competencia. «Estoy muy satisfecho con el inicio de temporada porque en las tres carreras me he sentido fuerte y me he llevado una buena cantidad de puntos», comentó Rossi, uno de esos señalados para luchar por el campeonato. «Ahora en Jerez comienza una parte importante de la temporada, con los circuitos europeos. El objetivo es luchar por el campeonato, mantenernos ahí y en comparación con el año pasado el ambiente en el equipo también es mejor». «Estoy satisfecho de haber llegado a Europa en esta situación, como líder, porque al contrario que otros años creo que hay más pilotos en la lucha por el campeonato, no sólo Márquez y yo, va a estar mucho más apretado y yo me siento más confiado que el año pasado», analizó por su parte Dovizioso, antes del inicio de un gran premio en el que el año pasado terminó por los suelos en carrera en un accidente múltiple en la curva 6 con su por entonces compañero Jorge Lorenzo, y Dani Pedrosa, que dará nombre a partir de mañana, precisamente, esa curva del trazado andaluz.