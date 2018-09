«El club pone todos los medios, y ahora son los jugadores quienes deben meter goles» José Manuel Tejero, el tercero por la izquierda, entre Felipe Blanco, presidente del Belenos, y el técnico de piragüismo Miguel García. / MARIETA José Manuel Tejero, hijo del máximo accionista, respaldó la gestión del club en la presentación de la renovación del convenio con Paidesport SANTY MENOR AVILÉS. Miércoles, 26 septiembre 2018, 00:43

Las instalaciones de Paidesport Center en ParqueAstur acogieron ayer la presentación de tres convenios de patrocinio, uno de ellos con el Real Avilés como protagonista. El presidente de Paidesport, Aurelio Gómez, se desplazó desde Madrid hasta Trasona para presidir un acto en el que estuvo presente José Manuel Tejero, hijo del presidente y máximo accionista de la entidad realavilesina, así como representantes de la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias y del Belenos Rugby, organismos que también tienen convenio con Paidesport, y del mismo modo el director general de Deportes del Principado, José Ramón Tuero.

En su turno de palabra y preguntado por las opciones de ascenso del equipo esta temporada, José Manuel Tejero aseguró que «nosotros ponemos a disposición de los jugadores los mejores medios, pero no podemos marcar los goles. Ellos son los que tienen que meter el balón en la portería y depende de ellos». José Ramón Tuero y Aurelio Gómez desearon la mejor de las suertes a los avilesinos para «que consigan los objetivos marcados».

Los futbolistas del conjunto blanquiazul siguieron la intervención en la zona de público justo después de realizar el primer entrenamiento de la semana en la sala principal de la instalación, para posteriormente disfrutar de un cóctel que sirvió para que los nuevos se sigan integrando en el grupo. En el acto también estuvieron presentes los técnicos Juanma Castañón y Olmo Maroto.

El preparador lenense, preocupado por la lesión de Borja Piquero, que está a la espera de realizar una ecografía, se mostraba satisfecho por el juego desplegado por su equipo el domingo en el Pepe Quimarán. «Hicimos el partido que teníamos pensado y salió muy bien, es para estar muy contentos». Con diez puntos en el casillero, el Real Avilés marcha en la zona media de la tabla, con cada vez mejores sensaciones. «Los jugadores son como esponjas: mejoran cada día y hacen todo lo que les decimos en lo entrenamientos, así que no tenemos ninguna queja, el equipo va evolucionando día a día y tiene mucho margen».

A pesar de lo tardío del tanto de Diego Pereira, un jugador que «se merecía el premio del gol por su trabajo», Castañón considera merecida la victoria. «Todavía me acuerdo de la ocasión de Pedro, que tenía que haber recortado y pegarle con la izquierda. Creo que fuimos merecedores del triunfo».

Castañón piensa ya en el Madalena Morcín, pues «para un entrenador la alegría dura apenas unas horas después del partido», con la intención de «hacer algún cambio con respecto al pasado domingo. Creo que es bueno que todos se sientan importantes y refrescar un poco el equipo. Cada partido es diferente y tenemos jugadores que nos pueden dar distintas alternativas».

A pesar de tratarse de un recién ascendido, el entrenador del Real Avilés guarda mucho respeto a su próximo rival, del que conoce bien de Regional Preferente. «Tiene a jugadores que he entrenado yo y a los que me he enfrentado muchas veces y con el fichaje de Aitor Hervás son aún más peligrosos. Aunque su campo es más pequeño que el del Llanera, tienen gente que sabe jugar y no nos podemos confiar por jugar en casa. La intención es llevar a la iniciativa y atacar desde el primer momento, pero no nos lo pondrán nada fácil. Si no, que se lo pregunten al Condal». Hoy, a las 10.30 horas, ensayo en La Toba 3.