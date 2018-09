El mejor arranque del Real Oviedo desde el regreso a Segunda Juan Antonio Anquela, en el último partido de Liga. / ÁLEX PIÑA Los malos resultados como local no impiden a los azules firmar el inicio de curso más productivo RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Miércoles, 26 septiembre 2018, 01:53

El partido del pasado domingo ante el Elche dejó un mal sabor de boca en el oviedismo. Sin embargo, el punto sumado permite a los oviedistas firmar su mejor inicio de temporada desde su regreso a Segunda División.

El juego del equipo no está siendo el esperado en el Carlos Tartiere, donde todavía no conoce la victoria, pero lo está compensando con un muy buen arranque como visitante, con dos victorias y un empate que le mantienen en la zona alta de la tabla, en octava posición, al acecho de los puestos de 'play off' de ascenso, de los que están a dos puntos.

Los tropiezos como locales han abierto un debate sobre el juego del equipo, ya que el inicio en campo propio está siendo el peor de las últimas campañas, y eso oculta la realidad de los números que están siendo los mejores desde el regreso del equipo al fútbol profesional.

Las seis jornadas disputadas hasta ahora no permiten sacar demasiadas conclusiones y en la retina de los aficionados quedan los malos partidos ante el Zaragoza y Elche. Sin embargo, los azules suman nueve puntos, más de lo conseguido hasta ahora a esas alturas.

El año del regreso a Segunda, en la temporada 2015-2016, con Sergio Egea en el banquillo, los azules habían sumado en las seis primeras jornadas un punto menos, ocho, fruto de dos victorias y otros tantos empates y derrotas. El equipo había logrado entonces nueve goles y recibido uno menos. A estas alturas ocupaba la undécima posición en la tabla, como esta temporada a dos puntos de la sexta posición.

Luego el equipo tuvo una reacción que le llevó a la zona alta de la clasificación, aunque el equipo, en la fase final del campeonato, con la salida de Egea del banquillo y la llegada de Generelo, se desfondó y llegó a la última jornada sin opciones de meterse en el 'play off'.

El peor inicio de temporada de los ovetenses hasta ahora fue en la segunda temporada tras el regreso, con Fernando Hierro en el banquillo. El conjunto azul, lastrado por los malos resultados a domicilio, solo había sumado a estas alturas cinco puntos.

El equipo de Fernando Hierro tuvo un pobre balance en el inicio, con tres derrotas, dos empates y una victoria. Además, especialmente pobre fue el balance goleador, ya que solo había marcado tres dianas. Por el contrario, mantenía buenos números defensivos, ya que recibió cuatro tantos. Los cinco puntos quellevaba le colocaban en la décimoctava posición de la clasificación a cinco puntos de los puestos que daban derecho a pelear por el ascenso.

Al igual que en la campaña precedente, la reacción del equipo fue buena y eso le permitió llegar a la última jornada del campeonato con opciones remotas, pero opciones de alcanzar el sexto puesto. No lo logró pese a que venció al Elche en la última jornada.

El curso pasado, con Anquela ya en el banquillo carbayón, el conjunto azul comenzó la temporada con una derrota como local, 2-3 ante el Rayo Vallecano, pero a la sexta jornada llegó con ocho puntos, tras conseguir dos triunfos y dos empates. En el capítulo goleador los azules llevaban una diferencia de dos a favor, habiendo marcado nueve tantos y recibido siete.

Esos números tenían a los ovetenses en la mitad de la tabla, duodécimos, a dos puntos de las plazas de 'play off'. Nuevamente el equipo hizo un buen final del campeonato y no se metió en la fase de ascenso debido a la diferencia de goles con el Numancia, con el que tenía perdido el 'gol-average'.

Esta temporada el equipo, pese a no haber estrenado el casillero de victorias como local, tiene nueve puntos y está colocado en la octava posición, a dos puntos de la sexta plaza. En cuanto a goles, los azules han recibido los mismos nueve que han marcado, un apartado en el que pesan los cuatro tantos recibidos en el encuentro ante el Zaragoza en el Carlos Tartiere. El reto ahora es mantener los resultados a domicilio y mejorar en casa.