La plantilla del Real Oviedo vuelve al trabajo con la mente en Alcorcón

El Real Oviedo visita el próximo domingo uno de los campos que peor se le dan desde su regreso a Segunda, ya que las tres temporadas anteriores saldó su partidos en el municipal de Santo Domingo con derrotas.

La plantilla volverá esta mañana a los entrenamientos con el objetivo de preparar el encuentro ante los alfareros que, tras sus dos últimas victorias, se han colocado en la quinta posición de la clasificación, empatados con el cuarto y sexto clasificado.

El entrenamiento de esta mañana será el primero en el que los azules comiencen a pensar en el Alcorcón, ya que el entrenamiento del pasado lunes estuvo marcado por la resaca del encuentro ante el Elche y la larga charla que el técnico mantuvo con sus jugadores para analizar lo sucedido y tratar de poner las bases para no volver a repetir los errores cometidos.

En la vuelta a los entrenamientos no estará seguro el defensa Carlos Hernández, que sigue con su proceso de recuperación, mientras que está pendiente de conocerse el estado del también defensa Carlos Martínez que, en el entrenamiento del lunes, se retiró antes de la finalización de la sesión.

El técnico podría introducir cambios en el once, ya que Tejera, está completamente recuperado de la lesión que se produjo en la Copa del Rey y es probable que forme parte de la alineación de la que podrían salir Boateng o Javi Muñoz. En principio, no se esperan más modificaciones, ya que el equipo está teniendo un buen rendimiento a domicilio y el estilo de juego será similar al de los tres desplazamientos realizados hasta ahora, en los que no conoce la derrota.