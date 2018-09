La plantilla del Real Oviedo asume el mal partido ante el Elche y se marca como objetivo aprender de los errores para no volver a repetirlos. El centrocampista Tejera, que volvió a tener minutos tras su lesión, cree que lo que se debe hacer es insistir en lo que se está trabajando durante la semana para que se vea reflejado en el campo, en especial en los partidos del estadio Carlos Tartiere.

El centrocampista explicó que ayer, antes del entrenamiento, los jugadores tuvieron una reunión con Anquela en la que se habló de lo sucedido ante el Elche. «El míster ha dicho lo que sentía y es normal, porque al final nosotros no reflejamos en el campo el trabajo que hemos hecho durante la semana», indicó Tejera, y por ello entiende que «es normal que esté enfadado».

Lo importante para el jugador es que se analizara el encuentro y se vieran los errores cometidos, además comentó que «hemos tenido una charla larga y hemos hablado todos, hay que aprender de los errores y cambiar esa dinámica en casa».

Lo que tiene claro el centrocampista es que la receta para dar la vuelta a la situación está en sus manos y considera que «la clave es seguir trabajando y creyendo en lo que hacemos, porque fuera de casa nos está yendo muy bien» y además el equipo está teniendo «una filosofía de juego muy marcada y tenemos que seguirla en casa».

Lo que reconoce es que lo que les ha sucedido en los partidos de casa es complejo de analizar. «Si supiéramos la respuesta lo cambiaríamos enseguida», matizó, pero insiste en que en sus manos lo que está es trabajar para dar continuidad a lo que han hecho fuera: «Este grupo sabe jugar, lo ha demostrado realizando buenos partidos y tenemos que seguir insistiendo».

Uno de los problemas que ha mostrado el Real Oviedo en el inicio del campeonato son las acciones a balón parado, ya que ha recibido varios goles así, mientras que en ataque no las ha aprovechado como quisiera. Al igual que con el juego, el centrocampista no ve otra solución que no sea «seguir insistiendo» y reconoció que «nos han metido varios goles de estrategia y tenemos que insistir en es. Nuestro equipo no es de los más altos y hay que hacer hincapié en esas jugadas y estar mucho más atentos».

El equipo azul está dolido por el mal partido del pasado domingo ante el Elche: «Nos vamos jodidos por no conseguir esa victoria que tanto deseamos tener en casa, porque no hicimos lo que habíamos entrenado durante toda la semana». Por ello, al igual que hiciera Anquela, Tejera reconoció que «al final lo más positivo es el punto, el empate que conseguimos sacar porque no estuvimos a nuestro nivel».

En cualquier caso cree que si pasaron apuros al final del encuentro, en buena medida fue porque intentaron ir a por la victoria. «Igual nos despreocupamos un poco de la defensa, se quedaron jugadores descolgados y eso facilitó sus contras», afirmó, y recordó que «tenemos que tener más cuidado con eso».

Ahora el Real Oviedo ya piensa en el próximo encuentro ante el Alcorcón, que será difícil. «Es un campo complicado, a muchos equipos no se les da bien por las dimensiones. El rival es un equipo muy robusto, muy sólido, con un bloque de muchos años», dijo sobre los alfareros.

En lo personal aseguró que se encuentra bien, «entrenando con normalidad, con el grupo y para ayudar cuando pueda», y en referencia a la competencia en el centro del campo, añadió que «es importante que estemos todos bien, disponibles para el míster y ayudar cada uno cuando le toque».