Trofeo Conde de Godó Nadal: «He tenido demasiados altibajos no tenísticos» Nadal, junto a Nishikori en un acto promocional del Trofeo Conde de Godó. El balear confía en reencontrarse con su juego en Barcelona, donde debutará el miércoles ante el argentino Leonardo Mayer EFE BARCELONA Lunes, 22 abril 2019

El español Rafael Nadal confía en reencontrarse con su juego en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, donde debutará este miércoles ante el argentino Leonardo Mayer.

«El trabajo siempre es el mismo: encontrarme a mí mismo», ha explicado este lunes Nadal, quien ha vuelto a reiterar que su partido de semifinales en Montecarlo ante el italiano Fabio Fognini (4-6 y 2-6) fue «uno de los peores sobre tierra en mucho tiempo».

«Cuando uno juega un partido así no hay por qué esconderlo. Engañarme o engañar a los demás no le veo beneficio», ha manifestado en un acto promocional del torneo, junto al japonés Kei Nishikori, en el Palau de la Musica.

El balear se entrenó esta mañana por primera vez en las pistas del RCT Barcelona, pero todavía es pronto para hablar de sensaciones: «Cómo llego al Godó, lo sabremos a partir del miércoles y con el paso de los días. De momento llego, como siempre, con la ilusión de jugar un torneo muy importante, especial sin ninguna duda, y que es parte de la historia de nuestro deporte y parte de mi historia personal».

En la capital monegasca buscaba su duodécimo título, como esta semana en Barcelona, pero la victoria en el torneo fue finalmente para Fognini, su verdugo en la penúltima ronda. «Uno no puede pretender estar siempre perfecto y ganar 14 Montecarlos y 14 Godós, porque las cosas no son así, y eso pone en valor todo lo que he ido haciendo, no sólo yo sino otros compañeros míos en nuestro deporte», ha comentado al respecto.

Cautela

Físicamente, Rafa Nadal ha dicho llegar «más o menos bien» al abierto barcelonés, aunque ha recordado que, encadenar tantas lesiones, al final pasa factura, porque «llega el momento que es complicado mantenerse a este nivel». «En estos últimos 18 meses he tenido demasiados parones, demasiados altibajos no tenísticos, porque el nivel ha sido fantástico. El año pasado, terminando siete torneos y acabé el 2 del mundo. Este año, desgraciadamente he vuelto a tener más problemas y así es difícil encontrar un ritmo y una continuidad», ha indicado.

Pese a todo, no está decepcionado por su rendimiento en este 2019. «No he ganado ningún titulo, pero he estado en la final de Australia, en las semifinales de Indian Wells, donde me tuve que retirar, y en las semis en Montecarlo. Si me preguntas si el año esta mal, te diré que no. He tenido más problemas de los que me hubiera gustado, pero soy el numero 3 de la 'Race'», ha analizado.

Barcelona parece ahora el escenario ideal para reencontrarse con el triunfo, pero Nadal prefiere mostrarse cauto. «Espero estar preparado para jugar bien aquí y, si no es aquí, en Madrid. Y si no es en Madrid, en Roma, y si no es en Roma, en Roland Garros», ha finalizado.