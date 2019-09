Nadal se retira de la Laver por molestias en la muñeca Nadal dialoga con Federer durante un partido de la Laver Cup. / REUTERS El español, que jugó dos partidos este sábado e iba a disputar el dobles junto a Federer, decide renunciar a la última jornada del torneo por problemas en la muñeca ENRIC GARDINER Domingo, 22 septiembre 2019, 11:52

La organización de la Laver Cup anunció a primera hora de este domingo la baja de Rafael Nadal para la disputa del último día de competición. El motivo son unas molestias en la muñeca que han hecho que el jugador español consultase con sus médicos y prefiriese no forzar.

Nadal, número dos del mundo, había disputado dos encuentros este sábado después de llevar varias semanas sin competir tras conquistar el Abierto de los Estados Unidos por cuarta vez en su carrera. El balear venció en individuales a Milos Raonic y cedió en el dobles, jugado inmediatamente después, sin apenas tiempo de descanso, ante la pareja Nick Kyrgios y Jack Sock.

«Me lo he pasado muy bien jugando aquí en la Laver Cup por lo que me entristece no estar preparado para hoy. Tengo la mano un poco inflamada y necesito descansar», explicó Nadal en declaraciones facilitadas por el torneo.

Nadal tenía que disputar este domingo dos encuentros en la jornada final de la Laver Cup. Junto a Federer iba a reeditar el partido de dobles que ya disputaron en 2017, esta vez ante John Isner y Jack Sock. Tras ese encuentro, se mediría al australiano Kyrgios, rememorando el polémico choque de ambos este año en Wimbledon.

Sin embargo, la organización anunció que Stefanos Tsitsipas le sustituirá en el dobles y que Dominic Thiem será el encargado de coger su puesto en el encuentro individual.

«El ambiente ha sido genial aquí en Ginebra y por supuesto voy a estar junto a mis compañeros y los voy a apoyar y ayudar para ganar la Laver Cup», añadió Nadal, que ya ganó este torneo en 2017, cuando aún tenía carácter de exhibición.

El equipo europeo, dirigido por Bjorn Borg, necesita dos triunfos este domingo para hacerse con su tercer entorchado, mientras que el combinado del resto del mundo tendrá que hacerse con tres victorias para poder estrenarse en el palmarés del torneo.

Además de los mencionados anteriormente, Federer jugará ante John Isner y la jornada la cerrará Alexander Zverev ante el canadiense Raonic.

Si la lesión de Nadal no reviste gravedad no debería afectarle en los cuatro torneos que le restan esta temporada. El más cercano, el Masters 1.000 de Shanghai, del 6 al 13 de octubre, seguido del Masters 1.000 de París-Bercy, de las Finales ATP y de la Copa Davis.