Alcaraz afronta la defensa de la corona en Roland Garros

David Sánchez de Castro Sábado, 24 de mayo 2025, 13:52 Comenta Compartir

La tierra batida le ha sentado genial a Carlos Alcaraz. Después de un irregular comienzo de temporada, con la alegría del primer título en 'indoor' en Róterdam, pero las decepciones de Australia, Indian Wells y Miami, el murciano ha reconducido su trayectoria con una gira de arcilla europea fantástica que le permite llegar a París como gran favorito a revalidar el título.

Entre el 6 de abril, cuando comenzó Montecarlo, y el pasado domingo, día en el que acabó Roma, Alcaraz ha añadido ambos Masters 1.000 a su palmarés, completando el triplete en arcilla como ya hicieron en el pasado Guga Kuerten, Marcelo Ríos, Rafa Nadal y Novak Djokovic, además de jugar la final de Barcelona, donde le superó Holger Rune.

Ha sumado 2.300 puntos a su casillero, reducido a 1.530 la distancia con Jannik Sinner y, sobre todo, ha demostrado al italiano que, por mucho que en el ranking esté por delante, en arcilla el que domina es Alcaraz. La final de Roma, decidida por un primer set espectacular en el 'tie break', ha bajado al intratable tenista transalpino a la tierra y coronado a Alcaraz con un favoritismo muy justificado en París.

El sorteo, además, ha beneficiado al español, con un camino más o menos apacible y la mayoría de grandes espadas en el otro lado del cuadro. No se podría enfrentar a Djokovic, Sinner, ni a Alexander Zverev hasta la final. La primera gran amenaza en su cuadro es Stefanos Tsitsipas en cuartos de final, pero el griego, que ha ganado cuatro partidos en la gira de polvo de ladrillo, es una sombra de sí mismo y está a años luz del que alcanzó la final de este torneo y tuvo dos sets de ventaja ante Djokovic hace cuatro años.

Alcaraz debutará mañana contra Kei Nishikori, finalista del US Open en el ya lejano 2014 y batallador contra las lesiones en los últimos años. El japonés no llega en un gran momento físico y se retiró del partido que tenía que jugar esta semana en el torneo de Ginebra contra Karen Khachanov, por lo que no debería suponer un gran obstáculo para el murciano, que ya ha completado un par de entrenamientos en la Philippe Chatrier y que participó como vigente campeón en el sorteo, junto al futbolista Ousmane Dembelé.

En Roland Garros, donde el pasado año comenzó el perfecto verano de Alcaraz, con el triunfo en París seguido de su segundo Wimbledon, el de El Palmar no puede recortar puntos a Sinner, como tampoco podrá hacerlo en Londres, por lo que el sueño de volver al número uno por primera vez desde septiembre de 2023 tendrá que aplazarse hasta, por lo menos, el US Open.

Djokovic, incógnita

Si bien de Sinner se espera que dé un paso adelante respecto a otros años y esté, como mínimo, en la final, una vez dejado atrás el episodio de dopaje que le ha apartado tres meses del circuito, la incógnita reside en Djokovic, que perdió en sus debuts de Montecarlo y Madrid y se bajó de Roma.

El serbio, que solo persigue mejorar sus propios registros y despegarse de Margaret Court con el vigesimoquinto Grand Slam, ha revivido esta semana en Ginebra, donde ha ganado dos buenos partidos, exhibiendo su mejor nivel desde que llegara a la final de Miami en marzo. Roland Garros seguramente sea el Grand Slam que menos le beneficia, sobre todo con el nivel de Alcaraz y Sinner, pero ha tenido un sorteo amable, con Daniil Medvedev como potencial rival en octavos de final y Zverev en cuartos.