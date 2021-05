Punto de partido para Nadal

Osaka, contra los medios

Roland Garros se sacudió esta semana cuando Naomi Osaka, cuatro veces ganadora de Grand Slam, anunció que no dará ruedas de prensa durante el torneo. «A veces siento que la gente no se preocupa de la salud mental de los deportistas. He visto a muchos tenistas derrumbarse en rueda de prensa tras una derrota. Es como rematar a una persona que ya se ha caído», dijo la nipona en un comunicado.

Su decisión le acarreará multas que pueden alcanzar los 20.000 euros por partido, ya que los jugadores tienen la obligación de acudir a las ruedas de prensa tras los partidos. Sin embargo, esta cantidad es insignificante para una tenista que solo el año pasado ingresó más de 55 millones. El giro de rumbo de Osaka ha sido la comidilla de los días previos al inicio del torneo y la mayoría de tenistas han sido cuestionados por el golpe encima de la mesa de la japonesa.

«Sin la prensa, sin la gente que viaja y escribe noticias sobre nuestros logros, probablemente no seríamos los atletas que somos hoy. No tendríamos ese reconocimiento en todo el mundo. Entiendo a Osaka, pero los medios de comunicación son una parte muy importante de nuestro deporte», dijo Nadal.

«Es parte de nuestro trabajo. Nunca es cómodo hablar con la prensa después de una derrota, pero es bueno encontrar el equilibrio y saber qué distancia hay que tomar con ello. Los medios son importantes porque te dan una plataforma para hablar de nuestras vidas y de nuestras perspectivas», apuntó Iga Swiatek, campeona en Roland Garros el año pasado.

Osaka, que nunca ha llegado a octavos en París, podría perder, por lo tanto, un tercio de las ganancias por disputar la primera ronda (60.000 euros), mientras que si ganara el torneo y la WTA decidiera no incrementar exponencialmente las sanciones, perdería 140.000 euros del total de 1,4 millones que se lleva la vencedora.