El FMI allana el camino para que la búlgara Georgieva lo dirija desde octubre

Una reformista que aspiraba a la ONU

Directa y sin ambages, hasta ser en ocasiones demasiado severa para sus interlocutores, Kristalina Georgieva (Sofia, 1953) es una firma defensora de la igualdad de género y una reformista pragmática –«el impacto de las reformas depende del tamaño de las economías», subraya–, sin olvidar sus orígenes. De hecho, estuvo dando clases de economía en el instituto universitario Karl Marx de la capital búlgara hasta los 55 años, la edad de jubilación en ese país.

Quince años antes empezó a trabajar en el Banco Mundial, su otra 'casa' hasta el momento, como asesora en temas de medio ambiente. Tras sucesivos ascensos en 2008 alcanzó el puesto de 'número dos', aunque en 2010 fue requerida por su país para ocupar la cartera europea de Desarrollo. Allí completó su lista de cargos y, de la mano de Jean-Claude Juncker, llegó a asumir la poderosa vicepresidencia de Presupuestos. También tuvo roces, y llegó a intentar que la promocionasen a secretaria general de la ONU.

En 2016 retornó al Banco Mundial, donde el yoga y la meditación son parte de su día. El grupo Queen, sobre todo la canción 'We will rock you', sube la adrenalina de esta «optimista» declarada.