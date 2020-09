«Asturias está más preparada para absorber fondos que otras regiones» Laura Martín, directora del Instituto de Transición Justa. / A. G. Laura Martín | Directoria del Instituto de Transición Justa Cree que el Principado debería de apostar firmemente por la economía circular como uno de los sectores estratégicos a corto plazo E. P. GIJÓN. Viernes, 11 septiembre 2020, 02:24

Sobre el Ministerio del que depende el organismo que dirige, lucha para que no se entienda la transición justa como una mera «declaración de intenciones». De hecho, Laura Martín insiste en la necesidad de que el proceso de descarbonización tenga una hoja de ruta clara que «garantice la justicia social y que no deje a nadie atrás». Ese posicionamiento de «las personas en el centro» fue uno de los mensajes coincidentes en todos los intervinientes en la jornada de ayer, y que la directora del Instituto de Transición Justa señaló como la única forma de «sentar las bases de la prosperidad asturiana del futuro». Y ahí es donde entran las ayudas europeas y una reflexión compartida: la capacidad para absorberlas. No obstante, Laura Martín señala que «el Principado está más preparado para hacerlo que otras regiones europeas».

Ante las críticas de que el Gobierno español perdiese la batalla de los nuevos fondos verdes, la directora del Instituto de Transición Justa defiende que «no debemos centrarnos únicamente en ese nuevo mecanismo aprobado en Bruselas sino que las empresas asturianas tienen que mirar a todo el conjunto porque son más y mucho más significativos que ese». En su análisis de la economía regional, Laura Martín cree que «la economía circular debería ser una apuesta estratégica en la región».