José María Quirós no seguirá como presidente de Caja Rural de Asturias José María Quirós deja la presidencia de Caja Rural de Asturias. / Mario Rojas «Hay un equipo sólido y la cosa seguirá delante sin problema», asegura tras anunciar que no se presentará a la reelección después de ocho años como presidente y más de medio siglo en la entidad financiera. | El actual director general, Fernando Martínez, se perfila como su sucesor en el cargo ÓSCAR PANDIELLO Martes, 11 junio 2019, 19:17

Punto y final a una trayectoria de más de medio siglo. El actual presidente de Caja Rural de Asturias, José María Quirós, ha decidido poner fin a su vinculación con la entidad financiera tras 51 años de trabajo en la misma. Su decisión pasa, según explica, por no presentarse a la reelección en la asamblea de cooperativistas que se celebrara este mismo jueves.

«No me presento a la reelección ya que sería para otro periodo de cinco años. Me parece razonable. Pienso que el tiempo pasa, llevo 51 años en la Caja y si no hubiese un equipo que pudiese seguir adelante es que hubiese hecho las cosas muy mal. Pero como creo que hay un equipo sólido, la cosa seguirá adelante sin problema. Es hora de dar el relevo», sentencia el empresario.

A expensas de que se pronuncien los cooperativistas en la asamblea, Quirós reconoce que el actual consejo apuesta por mantener una línea continuista al postular al actual director general, Fernando Martínez, como posible relevo al frente de la entidad. «El camino que venimos preparando es el que contempla a Fernando Martínez en la presidencia y a Antonio Romero en la dirección general. Pero eso es algo que preparó el consejo actual y todavía no sabemos qué decide la asamblea», asevera.

Quirós destaca como mayores hitos de su gestión la superación de la crisis económica y la integración de Caja Rural en una federación de cajas que, a su juicio, servirá para impulsar de manera conjunta a estas pequeñas entidades de crédito frente a los grandes compañías del sector.