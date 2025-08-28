El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic AFP

Bruselas da el primer paso para eliminar los aranceles a EE UU

La propuesta permitiría aplicar de forma retroactiva desde el 1 de agosto el acuerdo firmado con Washington que limita al 15% los aranceles generales a productos de la UE

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 28 de agosto 2025, 18:19

La Comisión Europea puso sobre la mesa este jueves dos medidas para reducir los aranceles a las importaciones estadounidenses, lo que permitiría aplicar de forma ... retroactiva desde el 1 de agosto el acuerdo firmado con EEUU que limita al 15% los aranceles generales a productos de la UE y rebajar a este porcentaje la tasa del 27,5% que por el momento se mantiene para los automóviles.

