China y Europa coinciden en la necesidad de poner límites a la tecnología

E. C.

Elena Cuesta Miércoles, 25 de junio 2025, 21:12 Comenta Compartir

Más de un centenar de expertos en gobernanza, relaciones internacionales e inteligencia artificial (IA) de China y varios países europeos participaron ayer en Madrid en ... el seminario 'Derechos humanos en la Era Digital e Inteligente', un espacio de diálogo organizado por China Society for Human Rights Studies y la Fundación Cátedra China para avanzar en la cooperación en esta materia y sentar las bases para conseguir que la tecnología no esté por encima de las personas, que no sean marginadas, por lo que se ha insistido en la necesidad de establecer los límites.

En este sentido, el encuentro sirvió para ahondar en la necesidad que tienen tanto China como Europa de trabajar de manera conjunta para hacer que la brecha digital disminuya. Precisamente, el país asiático ha construido el primer marco regulatorio global que incluye toda la vida de la IA. «Debemos ir hacia una dirección más integradora e inclusiva», aseguró en el discurso de apertura el embajador chino en España, Yao Jing, que el próximo día 10 de julio participará en una jornada organizada por EL COMERCIO bajo el título Asturias-China. Hacia un futuro de cooperación. Además, abogó por intensificar aún más las colaboraciones entre China y Europa, el año en el que se celebra el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos territorios. Por otro lado, la directora de la Fundación Cátedra China, Marta Montoro, destacó que el futuro de la humanidad no se puede escribir de espaldas a China, a la par que el futuro digital del ser humano no puede construirse sin diálogo, sin equidad, sin una visión integradora del desarrollo. Asimismo, puso de relieve como uno de los valores más notables del modelo chino su «adaptabilidad» y también que «ningún algoritmo puede sustituir la dignidad». A juicio de los participantes, el progreso debe ser regulado sin rebasar los límites de la libertad de expresión, pero teniendo en cuenta que la inseguridad digital, por ejemplo, es un aspecto importante para promover los derechos humanos. El vicepresidente de China Society for Human Rights Studies, Lu Quanjing, llamó a construir entre todo el mundo un ecosistema digital inclusivo e igualitario, para lo que se requieren «esfuerzos conjuntos».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión