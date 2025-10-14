El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Puerto de Qingdao, en China. EFE

China y EE UU vuelven a la carga y se imponen mutuamente nuevas tasas al transporte marítimo

Pekín reitera que luchará «hasta el final» si la guerra comercial entre ambas potencias sigue escalando

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Martes, 14 de octubre 2025, 16:10

Comenta

La guerra comercial entre Estados Unidos y China, lejos de encontrar la vía de la moderación, ha dado un nuevo coletazo este martes después de ... que Washington aplique desde este martes nuevas tasas portuarias a los buques chinos, tras haber realizado una investigación de los sectores marítimo, logístico y naval del gigante asiático. Un movimiento al que Pekín ha respondido con celeridad al anunciar, de la misma forma, nuevas tasas a los buques estadounidenses que ingresen en el país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Risto Mejide encuentra el amor en Gijón
  2. 2 Herido un hombre tras una reyerta en el antiguo Soccer World
  3. 3 Hallan el cadáver de una mujer de mediana edad en un piso de Oviedo
  4. 4

    Una madre y su hija, hospitalizadas por los mordiscos de su perro en Langreo
  5. 5 Cazorla, jugador del Real Oviedo, zanja los bulos contra él: «A mí me tienen que juzgar como futbolista, pero ensuciar mi imagen no lo puedo permitir»
  6. 6 Natividad González, discreta fundadora de la Librería Industrial, fallece a los 97 años
  7. 7

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  8. 8

    El Gobierno propone una subida de las cuotas de autónomos entre 10 y 200 euros
  9. 9

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  10. 10

    El Ministerio de Defensa se niega a validar los VCR 8x8 recibidos porque continúan teniendo fallos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio China y EE UU vuelven a la carga y se imponen mutuamente nuevas tasas al transporte marítimo

China y EE UU vuelven a la carga y se imponen mutuamente nuevas tasas al transporte marítimo