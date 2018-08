La compraventa de pisos de segunda mano en Asturias se duplica en los últimos cuatro años Dos ciudadanos consultan las viviendas disponibles en una inmobiliaria gijonesa. / ARNALDO GARCÍA El mercado de vivienda nueva no consigue recuperarse y la caída de precios continúa, con una bajada del metro cuadrado de 92 euros PALOMA LAMADRID GIJÓN. Lunes, 20 agosto 2018, 03:56

La leve mejoría del nivel de renta de los asturianos queda claramente reflejada en el mercado de la vivienda, que en los últimos tiempos se ha visto revitalizado. El grupo de promotores de la patronal -CAC-Asprocón- aseguró la semana pasada en la 62 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) que el stock de vivienda nueva se agotará este mismo año o a principios de 2019. No obstante, las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Fomento, correspondientes al primer trimestre de 2018, muestran un estancamiento de la compraventa de pisos a estrenar.

El revulsivo del 'ladrillo' es la vivienda de segunda mano. De las 1.042 transacciones registradas en el primer trimestre de 2014 se ha pasado a 2.203 en el mismo periodo de 2018, lo que supone un incremento del 111%, más del doble. En cambio, respecto a la vivienda nueva se llevaron a cabo 173 operaciones, cinco menos. El aumento de las ventas de pisos usados se ha producido de forma gradual en los últimos cuatro años, precisamente el plazo en el que la economía española ha crecido en torno a un 3%. Así lo confirman los profesionales del sector inmobiliario consultados por este periódico. «Es cierto que el mercado está vivo, pero verdaderamente lo que se mueve es la segunda mano y, en concreto, aquellos pisos que bajen de 200.000 euros», apunta Bartolomé Paños, responsable de la agencia Remax en Asturias.

Los hogares que superan esa cifra se venden con mucha más dificultad «porque el poder adquisitivo de la gente joven y de mediana edad no es muy elevado», de modo que es muy complicado que un banco conceda un crédito hipotecario a un cliente con este perfil. Así las cosas, «tienes que apostar por un producto con un nivel económico mucho más accesible», explica Paños. El rango más solicitado es el que se sitúa entre 100.000 y 120.0000 euros. Por este importe es posible adquirir un inmueble en el núcleo urbano -no en los barrios periféricos donde se concentra la escasa obra nueva que hay disponible-, aunque lo habitual es que estas viviendas usadas requieran de una reforma. Según Paños, el grueso de sus clientes son personas de entre 25 y 45 años que buscan una propiedad de segunda mano lo más próxima al centro posible. «Entre otras cosas porque la obra nueva no es barata, ya que sube a entre 145.000 y 180.000 euros», apunta el responsable de Remax en Asturias, aunque lógicamente hay viviendas cuyos precios se disparan aún más.

En cuanto a la vivienda de nueva planta, «se construye muy poco; basta con moverse por el extrarradio de Gijón para comprobar que las grúas escasean». Lo mismo sucede con el resto de concejos asturianos. Según Paños, «aún queda mucho producto sin vender», incluso del stock de las entidades bancarias. Precisamente, buena parte del parque de viviendas que tienen colgado el cartel de 'se vende' no cambian de manos «porque tienen un precio incorrecto o porque los elementos comunes del edificio son muy antiguos o existen dificultades por su estado de conservación, sobre todo si se trata de casas», señala César Nozal, el coordinador de Asocias, colectivo que agrupa a 31 inmobiliarias y más de 140 agentes de la región.

135.000 euros de media

«Van quedando las viviendas que tienen más de cincuenta años y aquellas que están por encima del precio de mercado, por las cuales los posibles compradores ni siquiera presentan ofertas», indica este profesional, quien confirma que el ritmo de compraventas ha aumentado y «se produce un mayor número de transacciones, pero no se vende todo ni a cualquier precio». De hecho, apunta que «es el mejor año desde que comenzó la crisis». También hace alusión a la escasa capacidad de financiación que se da por las trabas que ponen los bancos a la hora de conceder hipotecas.

«El precio medio de las viviendas vendidas en Gijón está en 135.000 euros y ha subido desde los 130.000 del año pasado», detalla Nozal. En Oviedo, es notablemente menor: 99.000 euros. En 2017, era de 94.000, mil más que en 2016. No obstante, en el conjunto de la comunidad, el valor tasado medio del metro cuadrado en el primer trimestre bajó 92 euros respecto a cuatro años atrás. Así lo revelan las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Fomento, que muestran un precio de 1.260 euros frente a los 1.352 que costaba cada metro cuadrado en 2014.

Tendencia contraria

En este caso, el coste fluctuó en este periodo de tiempo. Solo repuntó ligeramente en 2016 respecto al ejercicio anterior, mientras que el resto de años la tónica fue la rebaja. En términos trimestrales, el precio del metro cuadrado de la vivienda libre menguó un 2,7% y un 0,3% respecto al primer trimestre del año pasado. Asturias se encuentra por debajo del promedio español en este apartado. De hecho, la tendencia es justamente la contraria.

En el ámbito nacional, el valor tasado del metro cuadrado aumentó desde los 1.459 euros del primer trimestre de 2014 hasta los 1.566 alcanzados entre enero y marzo de este año. Según vaticinaron los promotores asturianos en la Fidma, «la tendencia de los precios es a mantenerse».