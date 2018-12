Alcoa se sumará el miércoles a la mesa para buscar alternativas al cierre Los representantes sindicales, con el presidente del Principado y el consejero de Industria. / HUGO ÁLVAREZ Los sindicatos esperan que la multinacional no sea un actor pasivo y traiga «soluciones» para impedir los despidos SANDRA S. FERRERÍA OVIEDO. Martes, 4 diciembre 2018, 04:21

Alcoa se sentará este miércoles con el Ministerio de Industria y con los sindicatos «para trazar un plan y buscar soluciones alternativas» al cierre y al despido colectivo de trabajadores de la factoría. Así lo anunciaron Jenaro Martínez, secretario general de UGT-FICA, y Damián Manzano, secretario general CC OO de Industria, tras la reunión mantenida ayer con el presidente del Principado, Javier Fernández, con el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, y con el comité de empresa de la factoría avilesina. Al encuentro también acudieron representantes de USO y miembros de la Asociación Profesional de Cuadros APC.

Tras la ampliación del periodo de consultas, Jenaro Martínez indicó que este periodo de mes y medio «será un tiempo fuerte de reuniones» con la finalidad de «buscar soluciones».

«Alcoa no se puede sentar en esa mesa como un actor pasivo», advirtió Damián Manzano. A su juicio, la empresa tiene que acudir al encuentro que se celebrará en Madrid con soluciones. «Alcoa no puede estar allí esperando a que le vengan con las soluciones para el problema que ella misma plantea. La posición de comodidad no nos sirve, ella tiene que ser la principal implicada en que la actividad continúe. Tenemos que remar todos en una misma dirección», pidió antes del encuentro con Fernández y Pola.

Para José Manuel Gómez de la Uz, presidente del comité de empresa de Alcoa en Avilés, el principal paso a dar ahora es que la multinacional revierta el expediente de regulación de empleo (ERE). «Durante la reunión con el Principado y los sindicatos hablamos de que ahora lo primordial es decirle a la empresa que pare el ERE, lo único que quiere es un cierre estratégico y no hay razón para él», aseguró.

Respecto a si existen inversores interesados en la factoría avilesina, tanto Jenaro Martínez como José Manuel Gómez de la Uz afirmaron que no se pueden crear expectativas «que luego pueden generar una mayor frustración». «Nosotros no sabemos nada, ni queremos saber en este momento», advirtió el presidente del comité avilesino. «Lo que toca ahora es levantar el expediente, cuando eso se haga hablamos del resto», insistió.

Además, todos los asistentes mostraron la actitud colaborativa tanto de Fernández como de Pola. «El Principado de Asturias tiene la voluntad de estar con nosotros y con los trabajadores de Alcoa», apuntó Juan José Estrada, de USO.

Hoy está programado un nuevo encuentro con la multinacional enmarcado en el periodo de consultas. «A la reunión vamos a acudir simple y exclusivamente a buscar alternativas. Y la solución no son los despidos, sino que se siga operando en España», concluyó de la Uz.

Por otro lado, en el quinto comité ordinario de UGT se aprobó una declaración en la que, entre otros asuntos, se insta a la multinacional a que retire el ERE y subraya que el sector del aluminio es clave para la economía asturiana y si se para esta instalación, la producción sería irrecuperable.