Arcelor plantea desviar pedidos a otras plantas y parar semanas alternas

N. A. ERAUSQUIN GIJÓN. Miércoles, 4 de diciembre 2019, 03:29 Comenta Compartir

Arcelor ha dejado en el aire la posibilidad de arrancar el horno alto 'B' de Gijón en enero, una oferta que pasaba por que CC OO se comprometiera a desistir de las movilizaciones en las que reclamaba que se retome la negociación del acuerdo marco. La fecha límite dada por la empresa para recibir una respuesta era la de ayer, pero el sindicato defendió que no tomaría una decisión hasta las asambleas que tendrán lugar hoy y mañana, a las que llevará el visto bueno por parte de la compañía de retomar la negociación. No obstante, esta no se muestra dispuesta a modificar los aspectos ya recogidos en el convenio, aunque CC OO señala que su intención es «hablar de todo», porque «un convenio se puede modificar, por acuerdo de las partes o por descuelgue» y porque, además, hay plantas que no han pactado este documento. «El objetivo es obtener mejoras para el conjunto de trabajadores de ArcelorMittal en España», insistió.

En este contexto, la multinacional no cerró la puerta a que se pueda retomar la actividad en el horno alto con el principio del año, a pesar de que venció el plazo que había dado a CC OO, pero prepara el terreno para mantenerlo apagado si el sindicato mantiene las protestas. Eso pasa por ampliar las regulaciones y las paradas, además de desviar producción a otras plantas con el objetivo de garantizar que los productos lleguen a sus clientes.

Arcelor volvió a pintar un panorama negro para la producción en Asturias, sobre todo, en la división de largos, aunque reconoció que existe cierto repunte de la demanda. Recordaron sus directivos que la multinacional aún cuenta con otros dos hornos parados en Europa, los de Cracovia (Polonia) y Bremen (Alemania), y que podría echar mano de ellos ante ese aumento de los pedidos.

La empresa ofrecerá hoy los detalles, pero en una reunión que duró varias horas, ya avanzó que plantea que la mayoría de instalaciones paren a semanas alternas, ya que funcionarán al 50%. Esto supondría la aplicación del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de forma intensiva durante los dos primeros meses del año. Los efectos más graves serían para las líneas acabadoras, aunque en cabecera también se verían afectados los trabajadores, dado que se mantendría la actividad, únicamente, de un horno alto. Bien es cierto que la acería de Avilés no concluirá sus obras, precisamente, hasta febrero.