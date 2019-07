Barbón carga contra la aluminera, a la que acusa de dar excusas «de mal pagador» A. MORIYÓN GIJÓN. Miércoles, 3 julio 2019, 02:39

El secretario general de la FSA y futuro presidente del Principado, Adrián Barbón, expresó ayer su malestar con la multinacional Alcoa, tras su decisión del viernes de paralizar la venta de sus plantas de Avilés y La Coruña a Parter, que al final acabó retomando, y sus últimos movimientos que pasan por exigir a la plantilla que ratifique un acuerdo del que desconfían y que no conocen de forma concreta. «Estoy muy molesto con la actitud de Alcoa», declaró el líder socialista en la Junta General del Principado, antes de iniciar la ronda de contactos con PP, Podemos y Ciudadanos de cara a la investidura, y en la que todos los partidos incidieron en la importancia de lograr una solución que permita mantener la actividad y el empleo.

«La empresa no se está comportando. Lo que ha hecho no es digno», completó Barbón, quien evitó entrar a fondo en la cuestión más allá de mostrar su apoyo a las familias de los trabajadores y posicionarse junto al Gobierno central, con el que dijo estar en contacto directo. «Pido a Alcoa que no ponga excusas de mal pagador», concluyó, para reclamar también que se desbloquee la situación política a nivel nacional, puesto que del nuevo Gobierno depende que se apruebe el estatuto para las electrointensivas.