Competencia ve indicios de un cartel de constructoras en la reparación de carreteras Obras de reparación del firme en una autovía. / J. Pañeda La CNMC abre expediente sancionador a 13 firmas, entre ellas las grandes del sector y sus filiales, por repartirse las licitaciones de este tipo de obras JOSÉ ANTONIO BRAVO Madrid Viernes, 26 julio 2019, 21:16

Tercer gran expediente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al sector de la obra civil y, fundamentalmente, a las grandes constructoras por pactar supuestamente su participación en los grandes concursos públicos a fin de evitar una competencia real en precios. El último caso, conocido ayer, se refiere a los servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado, que son adjudicados desde el Ministerio de Fomento que dirige desde hace un año José Luis Ábalos.

Este expediente sancionador afecta a 13 compañías constructoras, si bien casi la mitad son filiales de las seis grandes firmas de este mercado como Acciona, ACS, OHL, Ferrovial, FCC y Sacyr. También aparecen señaladas como sospechosas de «posibles prácticas restrictivas de la competencia» las empresas Elecnor, Copcisa, Aceinsa, Alvac, Elsamex, Copasa y Señalizaciones Villar.

Aparte de las indagaciones realizadas por los técnicos de la CNMC, a mediados de diciembre se realizaron registros en varias de esas sociedades donde se intervino diferente documentación. Según las fuentes consultadas, de ella se desprenderían indicios de que la docena de compañías investigadas habrían podido pactar, presuntamente y durante distintos años, una serie de condiciones previamente a participar en los concursos de mantenimiento de las carreteras estatales, e incluso se habría llegado a convenir cuáles acudiría a unas licitaciones en vez de otras para tratar de lograr una especie de reparto de la tarta.

No obstante, la nota oficial del órgano que preside José María Marín Quemada señala que «la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación». El plazo para finalizar esos trabajos no puede rebasar el año y medio, y deberá concluir con una multa –que sería multimillonaria (hasta el 10% de la facturación anual si se estima abuso de posición de dominio)– o bien el archivo del caso.

Otros precedentes

En octubre pasado la CNMC ya incoó otro procedimiento sancionador contra las seis grandes constructoras más la compañía Isolux (Corsan), en esa ocasión por apreciar «indicios racionales» de que podrían haber constituido un cartel para convenir las condiciones de su participación en licitaciones convocadas por distintas administraciones públicas en todo el país. Tales concursos estaban referidos a la construcción y rehabilitación tanto de infraestructuras como de edificios.

FCC, Sayr y Ferrovial ya fueron multadas en 2015 con 98 millones de euros por el llamado «cartel de las basuras», sobre los servicios de recogida en las grandes ciudades, aunque la sanción fue anulada por la justicia y el expediente ha sido reabierto. A su vez, 15 empresas, entre las que se encuentran filiales de ACS, OHL, Sacyr, Abengoa o Indra, fueron castigadas en marzo con 118 millones por aliarse para 'amañar' contratos de la sociedad pública ADIF para la electrificación y mantenimiento de los sistemas de líneas de AVE y también del tren convencional.