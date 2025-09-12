El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sede de Duro Felguera en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón. Juan Carlos Tuero

Duro Felguera estudia «acciones legales» contra Romgaz por la resolución «unilateral» del contrato de la central de Iernut

La firma asturiana defiende que ha cumplido «estrictamente» con lo firmado y asegura que «se ha visto obligada a ir asumiendo a su costa los sobrecostes y desfases

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:02

Duro Felguera analiza la posibilidad de llevar a cabo «acciones legales» contra Romgaz, tras la decisión «unilateral» de la compañía energética de resolver ... el contrato para la construcción de la central eléctrica de ciclo combinado de Iernut, en Rumanía, según ha comunicado la propia firma asturiana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

