Duro Felguera estudia «acciones legales» contra Romgaz por la resolución «unilateral» del contrato de la central de Iernut

Duro Felguera analiza la posibilidad de llevar a cabo «acciones legales» contra Romgaz, tras la decisión «unilateral» de la compañía energética de resolver ... el contrato para la construcción de la central eléctrica de ciclo combinado de Iernut, en Rumanía, según ha comunicado la propia firma asturiana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Desde la ingeniería, que se encuentra en preconcurso de acreedores, defienden que el contrato (firmado en 2023) se ha cumplido «estrictamente, incluso más allá de lo previsto en él, como consecuencia de las modificaciones que Romgaz ha ido introduciendo y las dificultades que han aparecido durante su ejecución por causas imputables a Romgaz«. Entre esos motivos, la centenaria compañía asturiana cita »la imposibilidad de ejecutar trabajos en áreas que dependían exclusivamente de gestiones de Romgaz, con el consiguiente retraso en los plazos«.

En ese escenario, explican, Duro Felguera «se ha visto obligada a ir asumiendo a su costa los sobrecostes y desfases que conllevaban las circunstancias expuestas« y ha presentado »numerosas reclamaciones« frente a la compañía energética rumana. Unas exigencias que, sin embargo, »nunca han sido atendidas y que reiteramos«.

Ante la «grave situación» del contrato, la ingeniería subraya que ha mantenido negociaciones con Romgaz y todos los actores implicados para tratar de encontrar una solución. Para ello, ha ofrecido «su máxima colaboración, distintas alternativas y mostrado su disposición para adaptar el contrato a la realidad». Duro Felguera sostiene que actualmente se mantenían negociaciones para tal fin. «No obstante, Romgaz ha decidido, unilateralmente y por sorpresa, poner fin a las negociaciones en curso mediante la resolución del contrato, bajo el argumento de incumplimiento por parte de la sociedad, imputación que es rechazada de plano», remarcan.