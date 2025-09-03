El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sede central de Duro Felguera, en el Parque Científico Tecnológico de Gijón. Paloma Ucha

Duro Felguera negocia con Romgaz ampliar el plazo de la obra de la central rumana de Iernut

La compañía asturiana prevé alcanzar un acuerdo con los acreedores antes de que finalice la nueva prórroga del preconcurso

Paloma Lamadrid

Gijón

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 06:21

La nueva prórroga del preconcurso de acreedores concedida este semana por la autoridad judicial ha dado un balón de oxígeno a Duro Felguera, ... pero ahora se enfrenta a la reactivación de un conflicto que arrastra desde hace años, el de la central de ciclo combinado de Iernut (Rumanía). La compañía Romgaz –participada en un 70% por el Estado rumano– ha iniciado los trámites para ejecutar los avales del proyecto ante la paralización de las obras, que están muy avanzadas, pero todavía no están rematadas. Así lo recoge la prensa de dicho país, en palabras del ministro de Energía, Bogdan Ivan.

