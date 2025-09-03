Duro Felguera negocia con Romgaz ampliar el plazo de la obra de la central rumana de Iernut

La nueva prórroga del preconcurso de acreedores concedida este semana por la autoridad judicial ha dado un balón de oxígeno a Duro Felguera, ... pero ahora se enfrenta a la reactivación de un conflicto que arrastra desde hace años, el de la central de ciclo combinado de Iernut (Rumanía). La compañía Romgaz –participada en un 70% por el Estado rumano– ha iniciado los trámites para ejecutar los avales del proyecto ante la paralización de las obras, que están muy avanzadas, pero todavía no están rematadas. Así lo recoge la prensa de dicho país, en palabras del ministro de Energía, Bogdan Ivan.

«Se suponía que Iernut estaría lista en 2020. Estuve allí, vi lo que había, hablé con el constructor e inicié todos los trámites para ejecutar su carta de garantía, pero ahora es insolvente. Junto con Romgaz, buscamos soluciones para continuar con este proyecto y que pudiera entrar en pruebas en un máximo de seis meses», declaró el ministro a Antena 3 CNN, tras el anuncio por parte de Duro Felguera de la suspensión de las obras. Según ha podido saber este periódico, la ingeniería asturiana negocia con la eléctrica una extensión del plazo para acometer los trabajos, fijado para diciembre de este año, pero que resulta insuficiente para Duro Felguera, que también mantiene discrepancias con Romgaz sobre los sobrecostes originados.

Si se avanza en la ejecución de los avales, el plan de viabilidad de la centenaria firma se complicaría. La construcción del ciclo combinado de Iernut, de 430 MW, fue adjudicada por Romgaz en 2016. Los desencuentros en este tiempo han sido constantes, con paradas del proyecto, la rescisión del contrato por parte del cliente, la negociación de «una solución amistosa» posterior y nuevos retrasos posteriores. La última noticia, hasta ahora, era un nuevo acuerdo para terminar la obra y que la central entrara en servicio este año.

Mientras trata de llegar a un acuerdo con Romgaz, la compañía asturiana trabaja para sellar un pacto con los acreedores antes de que finalice la nueva prórroga del preconcurso, que ya es la tercera. La previsión es poder suscribirlo antes del 30 de septiembre, cuando vence el plazo, ya que la situación parece estar encauzada. De obtener el visto bueno, Duro Felguera comenzaría a aplicar el plan de reestructuración diseñado para intentar salir a flote.