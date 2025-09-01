El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sede de Duro Felguera en el Parque Científico Tecnológico de Gijón. Arnaldo García

El juez autoriza una tercera prórroga del preconcurso de acreedores de Duro Felguera hasta el 30 de septiembre

Se trata de la tercera extensión concedida a la ingeniería asturiana, la última que se le otorgará «salvo que se acrediten circunstancias extraordinarias y sobrevenidas que justifiquen su necesidad», advierte el magistrado Rafael Abril

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:09

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Oviedo ha autorizado este lunes la prórroga solicitada por Duro Felguera para ampliar nuevamente el preconcurso de acreedores ... hasta el próximo 30 de septiembre. El auto señala que esta tercera extensión se concede «con carácter excepcional y condicionado».

