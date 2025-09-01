El juez autoriza una tercera prórroga del preconcurso de acreedores de Duro Felguera hasta el 30 de septiembre

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Oviedo ha autorizado este lunes la prórroga solicitada por Duro Felguera para ampliar nuevamente el preconcurso de acreedores ... hasta el próximo 30 de septiembre. El auto señala que esta tercera extensión se concede «con carácter excepcional y condicionado».

De hecho, el magistrado Rafael Abril advierte de que «no se concederán nuevas prórrogas, salvo que se acrediten circunstancias extraordinarias y sobrevenidas que justifiquen su necesidad«. Además, hace hincapié en que »la falta de avances sustanciales en el proceso de reestructuración (incluyendo la formalización del plan, su eventual homologación, o el cierre de los procesos laborales pendientes) podrá ser causa suficiente para denegar futuras solicitudes«.

La empresa presentó la solicitud el pasado 30 de julio. Sin embargo, las conocidas como vacaciones judiciales dejaron la petición sin resolver. Agosto es un mes inhábil y al no llegarle la solicitud a tiempo al juez –no es un mecanismo inmediato– la respuesta no llegó hasta este lunes. Una circunstancia que, en cualquier caso, le ha permitido a Duro ganar más margen de maniobra.

En la solicitud que envió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la centenaria ingeniería asturiana alegaba haber avanzado «significativamente» en su plan de reestructuración y que la petición de una nueva prórroga contaba «con el apoyo de la mayoría de entidades financieras afectadas por el plan de reestructuración».