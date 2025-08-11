Duro Felguera logra la firma del ERE e iniciará el ajuste con el cierre de delegaciones de DFOM

Duro Felguera logró ayer la firma del expediente de regulación de empleo (ERE) tras rebajar la cifra de afectados a 180 sobre los ... 249 iniciales y también mejorar las indemnizaciones sobre el mínimo legal. Serán finalmente 25 días por año trabajado con un tope de 14 mensualidades. Con ello, consiguió convencer a la mayoría sindical y también de la plantilla, que dio el visto bueno al ajuste como «mal menor» en las asambleas que se fueron celebrando.Finalmente, ayer suscribieron el acuerdo nueve representantes de los trabajadores –los de CC OO, UGT y los independientes–, mientras que no lo ratificaron los cuatro de CSI.

Ahora la compañía dispone de hasta 15 días para formalizar toda la documentación ante la autoridad laboral, aunque puede acortar ese plazo y hacerlo antes. Ahí tendrá que remitir la lista de afectados que irán saliendo paulatinamente. El plazo del EREse alarga hasta el 30 de junio de 2026.

El plan de la compañía pasa por empezar el ajuste por las delegaciones de Duro Felguera Operaciones y Montajes (DFOM) en Cartagena, Canarias, Huelva y Tarragona y, además de despidos, prevé realizar cierres de estas. Más allá de aquellos que están en obra, considera que la carga de trabajo es insuficiente para los trabajadores actuales. Además, a medida que se vayan terminando contratos irá saliendo más personal, a no ser que se firmen nuevos proyectos. El ERE tendrá también una comisión de seguimiento para verificar que se cumplen todos los aspectos acordados. Entre ellos está la creación de una bolsa de trabajo nutrida por el personal que sea despedido y que pueda reincorporarse en el futuro en el caso de que surjan otros contratos.

Con este acuerdo la compañía tiene ahora vía libre para centrarse en el plan de reestructuración, que pasa primero por convencer al juez de que estire por tercera vez el preconcurso de acreedores, con el objetivo de dar más tiempo al grupo. El plazo expiró el día 31 de julio, pero Duro Felguera había pedido su extensión el 30. No obstante, no hubo suficiente tiempo para analizar el expediente y las vacaciones judiciales de agosto impidieron que hubiera una resolución, que ya llegará en septiembre.