El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Representantes de la plantilla, antes de la firma del ERE. Alex Piña

Duro Felguera logra la firma del ERE e iniciará el ajuste con el cierre de delegaciones de DFOM

Todos los representantes de la plantilla, salvo los cuatro de CSI, suscribieron el acuerdo, que fija en 180 los despidos y que implicará cierres de sedes

Noelia A. Erausquin

Noelia A. Erausquin

Gijón

Lunes, 11 de agosto 2025, 21:41

Duro Felguera logró ayer la firma del expediente de regulación de empleo (ERE) tras rebajar la cifra de afectados a 180 sobre los ... 249 iniciales y también mejorar las indemnizaciones sobre el mínimo legal. Serán finalmente 25 días por año trabajado con un tope de 14 mensualidades. Con ello, consiguió convencer a la mayoría sindical y también de la plantilla, que dio el visto bueno al ajuste como «mal menor» en las asambleas que se fueron celebrando.Finalmente, ayer suscribieron el acuerdo nueve representantes de los trabajadores –los de CC OO, UGT y los independientes–, mientras que no lo ratificaron los cuatro de CSI.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más de 800 evacuados en León por el fuego: «El incendio ya ha quemado casas y nos tiene rodeados»
  2. 2 Fallece un vecino de Nava de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
  3. 3 En vilo por un joven que se encaramó a una grúa a 30 metros de altura en una obra del barrio Montevil, en Gijón
  4. 4 Dimite el alcalde de Llanera «por motivos personales», pero con reproches al Gobierno regional
  5. 5 Loum llegará al Sporting de Gijón en propiedad
  6. 6 Rescatan ilesa a una joven que volcó con su coche junto a la playa de Barru, en Llanes
  7. 7 Herida una mujer de 53 años al ser golpeada por una moto en un paso de peatones en Gijón
  8. 8 Muere a los 24 años Lina Bina, actriz de cine para adultos
  9. 9 Cambios en la Noche de los Fuegos en Gijón: no habrá nuevos puntos de lanzamiento y solo se tirarán desde el Cerro
  10. 10 El Real Avilés destituye a Javi Rozada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Duro Felguera logra la firma del ERE e iniciará el ajuste con el cierre de delegaciones de DFOM

Duro Felguera logra la firma del ERE e iniciará el ajuste con el cierre de delegaciones de DFOM