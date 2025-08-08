El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Trabajadores acceden a la sede de Duro Felguera, justo antes de la asamblea. José Simal

La plantilla de Duro Felguera ratifica el ERE que afectará a 180 trabajadores

En las asambleas se aceptó el recorte como «mal menor» ante la difícil situación por la que atraviesa el grupo

Noelia A. Erausquin

Noelia A. Erausquin

Gijón

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:26

Las asambleas celebradas este viernes en distintas empresas del grupo Duro Felguera sirvieron para que la plantilla ratificara el preacuerdo suscrito la tarde del ... jueves entre la empresa y la mayoría sindical para la aplicación de un expediente de regulación de empleo que supondrá la salida de 180 trabajadores hasta el 30 de junio de 2026, frente a los 249 que planteaba inicialmente la empresa. Serán indemnizados con 25 días por año trabajado hasta 14 mensualidades. Este ajuste fue asumido como «el mal menor» por los representantes de UGT y CC OO, así como por los independientes. La CSI no se adhirió al preacuerdo, ante la negativa a firmar despidos.

