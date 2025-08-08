La plantilla de Duro Felguera ratifica el ERE que afectará a 180 trabajadores

Las asambleas celebradas este viernes en distintas empresas del grupo Duro Felguera sirvieron para que la plantilla ratificara el preacuerdo suscrito la tarde del ... jueves entre la empresa y la mayoría sindical para la aplicación de un expediente de regulación de empleo que supondrá la salida de 180 trabajadores hasta el 30 de junio de 2026, frente a los 249 que planteaba inicialmente la empresa. Serán indemnizados con 25 días por año trabajado hasta 14 mensualidades. Este ajuste fue asumido como «el mal menor» por los representantes de UGT y CC OO, así como por los independientes. La CSI no se adhirió al preacuerdo, ante la negativa a firmar despidos.

El documento final será firmado el lunes, aunque los sindicatos insisten en que el ERE no es ni mucho menos la solución a los problemas que sufre la empresa, en preconcurso de acreedores y a la espera de la decisión del juzgado para ampliar por tercera vez este periodo para cerrar el plan de reestructuración. Este, según avisa Duro, implicará aún grandes esfuerzos y superar al menos entre año y medio y dos años difíciles, marcados por los problemas económicos, la baja carga de trabajo y la falta de confianza del mercado.

«Lo que firmamos son mejores condiciones para compañeros que van a ser despedidos sí o sí», defendió el presidente del comité de Duro Felguera S. A., Ángel Pastor (CC OO), ante la posibilidad de que la compañía prescindiera de más trabajadores y con el mínimo legal de indemnización –20 días de salario por año trabajado, con un límite máximo de 12 mensualidades– y que, además, se complique su salvación. En el caso de la matriz, la asamblea fue de carácter mixto, presencial y telemática, y hubo un respaldo al preacuerdo del 82%.

Más allá de que se produzcan estas salidas, que se suman a las 156 de los empleados de El Tallerón, que ha sido vendido a Indra, los representantes de los trabajadores piden un compromiso serio por parte de los máximos accionistas, Grupo Prodi y Mota-Engil México, y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), su principal acreedor.

«Que nadie tenga ninguna duda de que el objetivo que tiene el Gobierno de Asturias es seguir apoyando para que la SEPI siga reforzando Duro Felguera para que se salve», aseguró precisamente ayer el presidente del Principado, Adrián Barbón, en su visita a la Feria de Muestras, en la que abogó también por una solución para la compleja situación de otras ingenierías. En la misma línea se pronunció el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, que se mostró optimista «para que la empresa vuelva a tener vida y sea un referente del sector».

Además de las cifras gruesas, el acuerdo de ERE incluye también compromisos sociales, algunos de carácter obligatorio por ley, pero otros a mayores. Entre estos destacan la protección a los prejubilados actuales, también que en el caso de matrimonios con ambos cónyuges afectados solo se produzca la salida de uno de ellos, la suscripción de un convenio especial con la Tesorería de la Seguridad Social para los mayores de 55 años y hasta los 61, la creación de una bolsa de empleo para posibles reincorporaciones en el futuro, la contratación de una empresa de recolocación con el objetivo de devolver al mercado al 90% de los afectados y un apoyo extra para aquellos que no tengan el paro íntegro a causa de regulaciones anteriores. Lo que no se logró fue que la compañía aceptara la adhesión voluntaria, ante el temor a la fuga de talento.

«Ahora toca lograr obra inmediata», expresó por su parte Manuel Riera, secretario general de la sección sindical de UGT en Duro Felguera Operaciones y Montajes, que avisa de que lo importante en estos momentos es que se apruebe el plan de reestructuración y «echar a andar».