El ERE de Duro Felguera afectará a 180 empleados tras el preacuerdo con la mayoría sindical

La dirección de Duro Felguera avisó desde el principio de que esta vez no era posible poner encima de la mesa las mismas condiciones que ... en el expediente de regulación de empleo (ERE) acordado en 2022: 28 días de indemnización por año trabajado hasta 15 mensualidades. Ya entonces la situación del grupo era compleja, lo que llevó a recurrir precisamente a ese mecanismo de despido, pero ahora lo es mucho más. Y, aunque desde los sindicatos se reconocían las dificultades, durante las semanas que han durado las negociaciones han intentado arañar unas mejores condiciones para los trabajadores afectados hasta el preacuerdo suscrito este jueves por la mayoría sindical. Finalmente, la compañía se aviene a reducir el número de salidas desde las 249 iniciales a 180 y elevar las compensaciones desde los 20 días por año trabajado a 25 y un tope de 14 mensualidades. Hoy se someterá a asamblea y está previsto que se firme el lunes, día 11.

No obstante, el final de la última reunión ha sido tenso. El preacuerdo fue ratificado por los sindicatos mayoritarios (UGT y CC OO) y todos los independientes, en total 9 de lo 13 miembros. No firmaron los cuatro representantes de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI), dos de la matriz y otros dos de Operaciones y Montajes. Este sindicato ha denunciado, además, que fueron llamados a abandonar la reunión, que se celebraba en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC), por los encargados de recursos humanos de Duro Felguera, un hecho que consideran «ilegal». «El periodo de consultas acaba el domingo, pero la empresa lo dio por finalizado y nos pidió abandonar la reunión para seguir negociando con el resto el preacuerdo», censuró una de las representantes de CSI en la mesa, Susana Fernández, perteneciente al comité de Duro Felguera S. A. «Nos pidieron que nos fuéramos e informamos a su abogado de que no es legal. Independientemente de que no nos hayamos adscrito al preacuerdo tenemos derecho a estar presentes en la negociación», recalcó, por su parte, Virginia Hernández, del equipo de Acción Sindical de CSI, visiblemente enfadada.

En concreto, el ERE planteado incluye a las sociedades Duro Felguera (DFSA) –en Asturias y en Madrid–; DF Operaciones y Montajes (DFOM) –Asturias, Cartagena, Huelva, Tarragona–; DF Energy Storage –Asturias, Huelva y Madrid; DF Intelligent Systems, y DF Green Tech (ambas en Asturias). Se quedaron fuera de este proceso DF Mompresa y DF Calderería Pesada, El Tallerón, que ya se ha traspasado a Indra con la subrogación de esus 156 empleados. En total, las sociedades afectadas cuentan con 699 personas, por lo que el ERE afectará finalmente a alrededor de un 26% del personal.

Mientas, Duro Felguera sigue trabajando en su plan de reestructuración, para lo que ha pedido una tercera prórroga del preconcurso de acreedores solicitado en diciembre. La actual expiró el pasado día 31 de julio, pero las conocidas como vacaciones judiciales, con los juzgados inhábiles durante el mes de agosto, han otorgado ya de facto un mes más al grupo asturiano para avanzar en su salvación, ya que el juez no pudo estudiar el expediente a tiempo. «Desafortunadamente, el plan incluye un redimensionamiento de la estructura, el ERE que se acaba de anunciar. Es una medida inevitable y necesaria para asegurar la continuidad», explicó el pasado mes de junio el presidente ejecutivo de Duro Felguera, Eduardo Espinosa.

El objetivo del ERE es adaptar la plantilla a la nueva situación, con una menor carga de trabajo, y también a la futura, en la que se prevé asumir contratos de mucha menor envergadura y menos arriesgados para garantizar la continuidad del grupo.

Los actuales costes laborales, que según las cuentas remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) rondaban los 100 millones de euros han sido una dura losa en los últimos años.