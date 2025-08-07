El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente El ERE de Duro afectará a 180 empleados tras el preacuerdo con la mayoría sindical
Una de las reuniones en el SASEC para negociar el ERE. Juan Carlos Román

El ERE de Duro Felguera afectará a 180 empleados tras el preacuerdo con la mayoría sindical

Las indemnizaciones alcanzarán los 25 días por año trabajado con un tope de 14 mensualidades y su desarrollo se extenderá hasta junio de 2026; este viernes se votará en asamblea

Noelia A. Erausquin

Noelia A. Erausquin

Gijón

Jueves, 7 de agosto 2025, 18:54

La dirección de Duro Felguera avisó desde el principio de que esta vez no era posible poner encima de la mesa las mismas condiciones que ... en el expediente de regulación de empleo (ERE) acordado en 2022: 28 días de indemnización por año trabajado hasta 15 mensualidades. Ya entonces la situación del grupo era compleja, lo que llevó a recurrir precisamente a ese mecanismo de despido, pero ahora lo es mucho más. Y, aunque desde los sindicatos se reconocían las dificultades, durante las semanas que han durado las negociaciones han intentado arañar unas mejores condiciones para los trabajadores afectados hasta el preacuerdo suscrito este jueves por la mayoría sindical. Finalmente, la compañía se aviene a reducir el número de salidas desde las 249 iniciales a 180 y elevar las compensaciones desde los 20 días por año trabajado a 25 y un tope de 14 mensualidades. Hoy se someterá a asamblea y está previsto que se firme el lunes, día 11.

