Duro Felguera rebaja los afectados del ERE a 210 trabajadores

Duro Felguera y los sindicatos acercaron posturas en la reunión celebrada ayer en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC), aunque no ... hay un acuerdo cerrado sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) que negocian. La compañía ha aceptado rebajar el número de afectados a 210, desde los 249 que planteaba inicialmente. También ha mejorado las condiciones económicas que ofrece a las personas incluidas en el despido colectivo, desde los 20 días por año trabajado a 24 y un tope de 12 mensualidades.

No obstante, no alcanzan las pretensiones de la parte social, que reclama 28 días por año hasta un máximo de 15 mensualidades, las mismas que en el anterior ERE aplicado en Duro, en 2022. La firma especializada en proyectos llave en mano argumenta que no tiene margen de mejora dada la crisis en la que está sumida.

Otro de los puntos en los que no hay acuerdo es el de la voluntariedad. Los representantes de los trabajadores piden que acogerse al ERE sea voluntario, pero Duro Felguera se niega. Los sindicatos esgrimen que en los últimos tiempos son numerosos los trabajadores que han decidido abandonar la ingeniería por la complicada situación en la que se encuentran, por lo que es de suponer que se completaría el cupo de afectados sin imponer despidos.

Preconcurso de acreedores

Las partes volverán a reunirse el jueves para intentar consensuar la afectación del ERE que se aplicará para reducir la estructura de la ingeniería asturiana, que supera los 1.400 trabajadores. El recorte de empleo planteado incluye a la matriz, Duro Felguera, y también a DF Operaciones y Montajes, DF Energy Storage, DF Intelligent Systems y DF Green Tech. Posteriormente, los sindicatos convocarán asambleas para decidir si aceptan la última propuesta o no.

El objetivo es ajustar la plantilla a la nueva realidad del grupo y que así pueda desarrollar el plan de viabilidad que ha diseñado, centrado en proyectos más pequeños que los desarrollados antaño y cuya judicialización de parte de ellos ha llevado a Duro Felguera a la compleja coyuntura a la que se enfrenta.

El próximo 11 de agosto termina la negociación del ERE, pero la centenaria compañía todavía tiene pendiente saber si el titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón le concede una nueva prórroga del preconcurso de acreedores -la tercera desde que inició el proceso en el pasado mes de diciembre- hasta el 30 de septiembre, ya que la anterior expiró el 31 de julio. Con motivo de las vacaciones judiciales, no se conocerá la resolución hasta septiembre.