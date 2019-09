La empresa recibió 1,3 millones de euros en ayudas para asentarse en Asturias

Los 111 trabajadores de Vesuvius reviven la pesadilla que atravesaron hace una década. En 2009 la multinacional expresó su intención de cerrar la planta langreana durante dos años y el argumento esgrimido entonces fue muy similar al de ahora. Los responsables de la firma se escudaron en un informe en el que se aseguraba que la producción de acero iba a instalarse en los países del Este en los años posteriores debido a los elevados costes en otros puntos del continente. El consejero de Industria en esa época, Graciano Torre, señaló que estaban ante un «caso claro de deslocalización» y recordó a Vesuvius las ayudas que habían recibido a finales de los ochenta para asentarse en Asturias. En concreto, apuntó que la firma había conseguido subvenciones en 1987 y 1988 por ubicar su planta en Langreo, considerado entonces como Zona de Urgente Reindustrialización (ZUR).

Vesuvius realizó una inversión de 900 millones de pesetas (5,4 millones de euros), y obtuvo una subvención de otros 220 millones de pesetas (1,32 millones de euros). La compañía renunció, además, a la concesión de ayudas de fondos mineros para una ampliación prevista en 2008 porque no se llegó a materializar. De hecho, se había ofrecido incluso a pagar los intereses de los fondos mineros no usados, lo que constataba que no atravesaba por problemas financieros.

«Deberes cumplidos»

No obstante, Torre reconoció que no podría presionar a Vesuvius por las ayudas públicas recibidas, ya que la empresa «había cumplido con los deberes que conllevaba la recepción de este dinero», entre los que se encontraba la recolocación de quince trabajadores excedentes de la siderurgia. El conflicto se resolvió satisfactoriamente diez años atrás, aunque la plantilla no salió indemne. Se aplicó un expediente de regulación temporal, de carácter rotatorio, que afectó a los cerca de ochenta trabajadores que quedaron en la factoría después de que Vesuvius decidiera rescindir 20 empleos -doce fueron bajas incentivadas y ocho se prejubilaron- para asegurar la viabilidad de la planta.

Seis meses después, el escenario era totalmente diferente. La carga de trabajo aumentó y propició la contratación de dieciséis eventuales. La plantilla espera ahora que la resolución del problema también sea favorable.