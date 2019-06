«Nos da igual si Trump levanta o no el veto, pase lo que pase estamos preparados» Pablo Wang, responsable de Huawei Consumo, en la sede de la compañía en Las Tablas (Madrid). / Virginia Carrasco Pablo Wang, director del área de Consumo de Huawei España Las ventas han bajado, pero aún superan a las de 2018, por lo que en Huawei sostienen que «los muros en la tecnología son absurdos» EDURNE MARTÍNEZ Madrid Domingo, 23 junio 2019, 00:55

Desde que hace un mes el presidente estadounidense Donald Trump anunciara el veto a la tecnológica china Huawei, el mercado se ha revuelto. Los primeros días la compañía reconoce unas caídas de las ventas de móviles a nivel global de hasta el 40%, en España del 30%. Pero confían en la fidelidad de sus consumidores, que «ya están entendiendo que todo va a seguir funcionando igual».

-Ha pasado un mes desde el anuncio de Trump. ¿Qué balance hacen?

-Aquí seguimos. Hemos vivido unos días complicados porque hubo noticias que generaron confusión en mucha gente y preocupación de los consumidores. Pero los teléfonos no han dejado de funcionar, no hay problema para los consumidores. En otros países como Francia e Italia apenas ha tenido impacto.

-¿En qué posición está Huawei a nivel global después del veto?

-Ni mucho menos igual que el primer día. El fundador reconoció que el impacto en 'smartphones' había sido una caída global del 40%, pero en poco tiempo se ha recuperado y está al 20%. En España cayó mucho en los primeros días pero es uno de los que está recuperando más rápido. La gente entiende perfectamente cuál es la situación real y lo que puede ocurrir en el futuro. Mucho más tranquilo que hace un mes.

-¿Confía en el consumidor? ¿Cree que olvida rápido?

-No es olvidar. Todos los teléfonos comercializados van a seguir funcionando. Whatsapp y otras redes sociales no van a dejar de funcionar. Se puede actualizar perfectamente cuando le toque. No es como hace un mes que mucha gente pensaba que se le iba a apagar el móvil y se iba a convertir en un pisapapeles. Estamos tranquilos porque la gente lo está entendiendo.

-¿Por qué cree que Trump les ha metido en la lista negra? ¿Cómo se defienden de sus argumentos?

-Sus argumentos solo los sabe él. Nosotros creemos que está muy claro que nos ha metido en una guerra comercial, esto es lo que nadie quiere ver. Puedes poner un muro físico para otras cosas, pero poner un muro en el mundo de la tecnología es un poco absurdo. Y menos meter la tecnología, el futuro de todos nosotros, a una guerra comercial.

-¿Qué opciones ve a partir del 19 de agosto?

-Independientemente de lo que ocurra, todos los equipos comercializados no tendrán ningún problema ni en funcionalidad ni en parches de seguridad. Ya estamos trabajando con total normalidad en la siguiente versión de Android Q. En la web de Android, entre los primeros equipos de beta está incluido el Mate 20 Pro. Continuaremos aquí sí o sí.

-¿Tiene la esperanza de que finalmente se levante el veto?

-Es un tema suyo. Nos ha metido sin querer en la guerra comercial. Es algo que no depende de nosotros. Nos da un poco igual, lo más importante es que nosotros pase lo que pase estamos preparados.

-Esta es seguramente la mayor crisis que sufre Huawei España desde su llegada en 2004.

-Sí y no. En la unidad de negocio de Consumo ha habido un poco más de impacto, pero en el resto todo está yendo normal y corriente. Vodafone ha lanzado su red 5G con la tecnología de Huawei, a pesar de todo. Comprendo el sentimiento de inseguridad de los consumidores porque son los más inocentes, aún más que nosotros. En foros y redes sociales todo el mundo está con Huawei, lo agradecemos mucho y no les vamos a decepcionar.

-Hace poco lanzaron un hashtag de apoyo (#YoEstoyConHuawei) que funcionó muy bien en redes sociales. ¿Han notado la fidelidad de los usuarios?

-Sí, totalmente. La gente cada vez mira este tema con más calma y se da cuenta de que el producto les gusta y les funciona sin problema.

-En España han pasado muy rápido de ser una filial de 10 personas a tener más de 1.000 empleados. ¿Este rápido ascenso les hace más vulnerables?

-No creo que sea el caso. Hemos crecido muy rápido, es verdad, sobre todo en la parte de Consumo. Pero detrás hay muchos años de trabajo e inversión en I+D, es lo que los consumidores no ven. El crecimiento no es algo oportunista, sino muy sólido. En nuestro ADN está la tecnología y la innovación. Fuimos los primeros en lanzar un teléfono con dos cámaras traseras. El crecimiento es muy sólido y seguirá siendo así.

-¿Cómo están las ventas? Los primeros días llegaron a caer un 30%.

-Las ventas crecen día a día. Acabo de ver los números de mayo y a pesar del gran impacto, hemos vendido más que el mayo del año pasado.

-¿Y qué números son?

-No damos esas cifras.

-¿Cree que sus competidores ven su caída como una oportunidad?

-No tenemos contacto con ellos.

-¿Por qué Vodafone ha lanzado 5G con la red de Huawei pero ha dejado fuera el terminal?

-No ha dejado fuera a Huawei. Había un modelo en la lista pero aún certificándose a nivel técnico. Ya lo hemos conseguido y esta semana podrá incluirse en la lista de teléfonos de Vodafone con 5G.

-Dadas las cifras, ¿se han planteado en algún momento dejar el negocio del 5G?

-(Risas) No no, para nada. Todo lo contrario, la tecnología sigue. Y el negocio sigue. De hecho, el 5 de julio inauguramos nuestra flagship en Madrid, es una tienda de experiencia, no es solo para vender, queremos demostrar cómo es la tecnología de Huawei. La planta baja es como un museo de tecnología. Es la tienda más grande de Huawei y primera fuera de China.

-¿Habrá despidos?

-No, no. Y no he escuchado que se vaya a hacer en ningún país. Al contrario, hemos generado otros 30 o 40 puestos de trabajo en la nueva tienda (flagship) de Madrid que se abre el 5 de julio.