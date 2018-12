Hunosa cerrará dos pozos y mantendrá el Nicolasa para abastecer a su térmica Rubén García, secretario general de CC OO en Hunosa; José Luis Alperi, secretario general de SOMA-Fitag-UGT, y Marcos Miranda, de CC OO Área Modesta, frente a la sede de Hunosa, y mineros concentrados a sus puertas. / ÁLEX PIÑA La dirección acuerda con los sindicatos garantizar el empleo a medio plazo, salidas no traumáticas y seguir contando con las subcontratas NOELIA A. ERAUSQUIN GIJÓN. Viernes, 21 diciembre 2018, 04:35

El encierro de los diez sindicalistas de SOMA-Fitag-UGT y CC OO de Industria en la sede de Hunosa dio sus frutos. Tres días después de iniciar una «asamblea permanente» para forzar a la compañía a presentar su propuesta de futuro llegó el acuerdo. La dirección y los sindicatos pactaron las líneas generales de un plan industrial que, como avanzó EL COMERCIO el pasado 7 de noviembre, pasa por cerrar los pozos Carrio (Laviana) y Santiago (Aller) y mantener la actividad extractiva en el Nicolasa (Mieres) para suministrar carbón a la térmica de La Pereda, mientras que se diversifica la actividad del Lavadero Batán.

La idea es mantener el empleo y, en caso de excedentes, recurrir a medidas «no traumáticas», es decir, prejubilaciones, aunque este aspecto se planteará en una nueva negociación. Además del plan industrial, que aún queda por desarrollarse, faltan por cerrar acuerdos sobre el plan social, el de diversificación y el de reactivación, las cuatro patas en las que se divide el plan de empresa del grupo. Asimismo, se incluye el compromiso de seguir manteniendo a las subcontratas en la actividad habitual de Hunosa.

Hicieron falta más de 70 horas de encierro para que la empresa pusiera sobre la mesa una propuesta que fuera aceptada por los sindicatos, un planteamiento en la línea con el que ya barajaba la anterior dirección, y que se divide en dos fases de aplicación: 2019-2021 y 2022-2027. Por ello, se prevé retomar en el segundo semestre de 2021 la planificación de la siguiente fase.

Los sindicatos se habían fijado como líneas rojas el mantenimiento del empleo y que se continuara con la extracción para abastecer a la térmica de La Pereda, algo que se consigue con este acuerdo. El carbón extraído del pozo Nicolasa irá destinado íntegramente a esta central, mientras que por un plazo no inferior a dos años se realizarán las labores de clausura y posteriores de los pozos Carrio y Santiago. Además, se diversifica la actividad para el Lavadero Batán con la incorporación del lavado de carbón de alta calidad para la metalurgia secundaria.

En el proyecto de la anterior presidenta, Teresa Mallada, se incluía mantener la extracción en el pozo San Nicolás hasta 2021, para dar tiempo a abrir alguna explotación a cielo abierto. En este caso, aunque no se plantea una fecha fija, sí que coincide ese ejercicio con el de cambio de fase del plan. La mina de Mieres podría sortear, además, la obligación de cierre de la UE, ya que se alega que no ha recibido ayudas para el cierre y, por tanto, no tendría que devolverlas.

Con este planteamiento el millar de trabajadores de Hunosa se tendrá que reorganizar. Así se prevé un aumento de plantilla en el pozo Nicolasa y en el Lavadero Batán, mientras que disminuye en las explotaciones que se van a clausurar. Por su parte, los 450 trabajadores de subcontratas seguirán trabajando en diferentes tareas, sin perjuicio de lo que se pueda acordar en el plan de reactivación, y Hunosa se compromete a eliminar las dudas sobre estos operarios en el inicio de 2019.

«Consideramos positivo el acuerdo porque nadie sabía qué iba a ser de Hunosa a partir de enero de 2019 y eliminamos esa incertidumbre», señalaba ayer el secretario general de SOMA-Fitag-UGT, José Luis Alperi, a la par que el secretario general de CC OO en Hunosa, Rubén García, también valoraba el documento. «Es positivo por dos motivos: despeja que tras el 1 de enero se seguirá extrayendo carbón para la térmica de La Pereda y, además, ofrece a medio plazo una garantía para el empleo y las subcontratas», argumentaba.

El documento firmado ayer servirá, por tanto, de base a un desarrollo en detalle, y se completará con nuevos planes en materia de diversificación, reactivación, promoción industrial y plan social. Será en este último en el que se determinen en qué momento pueden acogerse los mineros a las prejubilaciones. De momento, tienen acordado que pueden hacerlo a partir de los 54 años, aunque en la negociación del acuerdo marco para una transición justa de la minería se redujo esta edad a los 48, un beneficio que aún no ha llegado a Hunosa.