El interés por las plantas de Alcoa dependerá de lograr un precio energético competitivo Maroto se compromete a tener un borrador del estatuto para las electrointensivas a finales de este mes L. CASTRO Jueves, 7 febrero 2019, 03:18

«Sin un precio de la energía estable y competitivo, no habrá inversores que se interesen de verdad por la actividad en las plantas». Así de tajante se mostró, una vez más, el presidente del comité de empresa de la factoría de Alcoa en Avilés. Es la misma conclusión a la que llegaron también los representantes de UGT-FICA, Jenaro Martínez, y el representante de Industria de CC OO en Asturias, Damián Manzano. Ambos calificaron el estatuto para las electrointensivas de «fundamental» para favorecer el proceso de venta de las plantas y la producción del aluminio en España, que exige un gran consumo energético.

La ministra Reyes Maroto afirmó ser consciente del «elevado» coste que pagan ahora mismo las electrointensivas y recordó que por eso el departamento que dirige está «trabajando de manera intensa» para finalizarlo en la mayor brevedad posible. Si bien en un principio se habían dado un plazo de seis meses, ante la premura que exigía el conflicto de Alcoa se acortó a la mitad. Ayer la ministra se comprometió a tener listo el borrador a finales de este mes para compartirlo con los distintos grupos parlamentarios y con los agentes sociales a fin de añadir las últimas observaciones y poder presentarlo en el Congreso en aproximadamente dos meses.

Tal y como señaló Maroto, el elevado coste de la energía es uno de los deberes pendientes con la industria española por parte de los anteriores gobiernos centrales, por lo que el encarecimiento de la electricidad «no puede achacarse», defendió la ministra, al Ejecutivo actual.

Insistió en que el estatuto para las electrointensivas presenta numerosas ventajas, aunque reconoció que, a priori, no sería suficiente tentador para que Alcoa dé marcha atrás y decida quedarse. «No veo a la empresa con la idea de revertir la situación, aunque siempre nos podemos sorprender», señaló. No obstante, aseguró que «Alcoa no se va de Avilés y La Coruña ni porque haya caído la demanda ni por el precio de la energía, sino por otros intereses».