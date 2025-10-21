El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Ángel Escribano presidente de Indra. Efe

La operación de Indra y Escribano se «cerrará antes de final de año» y será un fusión entre iguales

La transacción será un canje de acciones de ambas compañías, con la duda aún del porcentaje que recibirán los hermanos Escribano

José A. González

José A. González

Martes, 21 de octubre 2025, 16:20

Comenta

«Antes de finales de año». Así de contundentes se muestran fuentes conocedoras de la operación entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) -la ... empresa familiar de Ángel Escribano, presidente de la cotizada, y de su hermano Javier, consejero de Indra y, a su vez, presidente de EM&E-, que aclaran que nunca será «una absorción ni tampoco habrá desembolso monetario».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prostituta acusada de dejar morir a un joven en un piso de citas de Gijón comparece en el juzgado
  2. 2

    Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa
  3. 3 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  4. 4 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  5. 5 Un gran mercado navideño sustituirá al Menax de Gijón en 2026
  6. 6 Un oso arrasa el colmenar del presidente del PP: «No dejó ni una colmena en pie»
  7. 7 Asturias pierde a la marquesa de la Vega de Anzo
  8. 8 Alarma entre los vecinos de un edificio en Gijón por el incendio en un piso
  9. 9 Un informe identifica en Asturias la segunda carretera más peligrosa de España
  10. 10 Muere un trabajador avilesino al caerse de un tejado en una ganadería en Gozón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La operación de Indra y Escribano se «cerrará antes de final de año» y será un fusión entre iguales

La operación de Indra y Escribano se «cerrará antes de final de año» y será un fusión entre iguales