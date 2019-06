El «paraíso» de la patronal En primera fila, Delia Losa, Javier Fernández, Belarmino Feito, Wenceslao López y María Calvo, durante la presentación del documento de prioridades de Fade. / ÁLEX PIÑA Fade reúne en su asamblea a los líderes políticos, sindicales y empresariales de Asturias | La Federación difundirá a través de una campaña específica las prioridades de sus 22 propuestas para el desarrollo de la región P. LAMADRID OVIEDO. Viernes, 7 junio 2019, 02:59

Asturias cuenta con 68.700 empresas que dan empleo a 335.000 personas y que generan cada año 19.615 millones de euros, cantidad que supone el 83% del Producto Interior Bruto (PIB). Una riqueza esencial para mantener el bienestar de la ciudadanía, como se encargó de recordar el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), Belarmino Feito. La propuesta de la patronal para impulsar la economía regional mano a mano con los gobiernos regional y central se materializa en un documento de prioridades presentado ayer -un despliegue de las '22 acciones ineludibles para el progreso de Asturias' difundido en noviembre- y que se dará a conocer a la ciudadanía a través de un campaña de comunicación específica, bajo el lema 'Sin empresas, no hay paraíso'.

Fade aprovechó la convocatoria de su asamblea general para, a su término, celebrar un multitudinario acto en el Hotel de la Reconquista, en Oviedo. Numerosos representantes del mundo empresarial de sectores muy diversos acudieron para conocer la iniciativa de la organización. Allí estuvo el consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez. Del ámbito bancario tampoco quiso perderse la convocatoria de la patronal Pablo Junceda, subdirector general del grupo Banco Sabadell y director general de SabadellHerrero. Francisco Rodríguez, presidente de ILAS-Reny Picot, y el fundador de TSK, Sabino García Vallina, tampoco faltaron a la cita.

El acto también congregó a representantes de colectivos empresariales integrados en Fade. Es el caso de José Luis Álvarez Almeida, presidente de Otea, la patronal asturiana de hostelería y turismo. Así como de los presidentes de las Cámaras de Comercio de Gijón y Oviedo, Félix Baragaño y Carlos Paniceres, respectivamente. Este último en su doble condición, además, como vicepresidente de Fade. El mismo cargo que ocupa Guillermo Ulacia, otro de los asistentes, que compagina con la presidencia de Femetal, la patronal de las empresas del sector metal.

Tampoco quiso perderse la presentación de 'Sin empresas, no hay paraíso' la presidenta de la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias (FEDA), Begoña Fernández-Costales. E incluso líderes empresariales que dejaron sus cargos hace años, como los expresidentes de CAC-Asprocon, Serafín Abilio Martínez, y Severino García Vigón, ex presidente de Fade. No faltaron a la cita representantes de las organizaciones sindicales de la región. Los secretarios generales de UGT y el SOMA, Javier Fernández Lanero, y José Luis Alperi, acudieron a escuchar la propuesta de la patronal; al igual que el coordinador de la gestora de USO en Asturias, Juanjo Estrada.

Política e innovación

Dado que se trata de una batería de propuestas dirigidas, sobre todo, a los responsables políticos, acudieron integrantes de la mayoría de las formaciones que estarán presentes en el nuevo Parlamento asturiano. La delegada del Gobierno, Delia Losa, y el delegado de Defensa, Vicente Bravo Corchete, asimismo, atendieron a las explicaciones ofrecidas por María Calvo y Javier García, vicepresidenta y asesor jurídico de Fade.

Por parte del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (Idepa) asistió su directora general, Eva Pando, al igual que el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI), con Cristina Fanjul.