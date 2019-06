Javier Fernández señala dos amenazas: la desindustrialización y la financiación autonómica Fernández se dirige al respetable en la asamblea de la patronal asturiana, con Adriana Lastra y Adrián Barbón en primera fila. / P. L. El presidente advierte de que «Asturias es muy vulnerable» ante ambos desafíos ANA MORIYÓN OVIEDO. Viernes, 7 junio 2019, 02:59

Javier Fernández se despidió ayer de los empresarios asturianos hablando del futuro de la región, advirtiendo de las amenazas que ciernen sobre ella y anotando los desafíos a los que debe enfrentarse. El todavía presidente del Gobierno autonómico centró su discurso de clausura de la asamblea de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) en torno a lo que considera las dos grandes «amenazas» de la región: el riesgo de desindustrialización y el peligro de deriva competitiva del nuevo sistema de financiación. No se olvidó Fernández de otros desafíos importantes de esta región, como son la sangría demográfica y el envejecimiento de su población, si bien asumió que se trata de asuntos que deben abordarse a largo plazo por lo que, aconsejó, las dificultades económicas actuales hay que afrontarlas teniendo en cuenta que «ni la Asturias envejecida va a rejuvenecer, ni la Asturias vacía se va a llenar» a corto ni medio plazo.

El exlíder de los socialistas se dirigió en estos términos a los empresarios en uno de sus últimos actos institucionales como presidente del Gobierno, y lo hizo con Adrián Barbón, quien le ha sustituido al frente de la Federación Socialista de Asturias (FSA) y lo hará próximamente como jefe del Ejecutivo regional, sentado en primera fila, junto a la vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra. Sin embargo, no se pudo ver a los dos dirigentes socialistas juntos en ningún momento ni tampoco se escuchó en la alocución de Fernández referencia alguna al que será el nuevo Gobierno del Principado, pese a que toda su intervención giró en torno al futuro. «Me saltaré el balance», dijo tras escuchar una dura radiografía de la situación del Principado de Asturias realizada por el presidente de Fade, Belarmino Feito.

Fernández aprovechó su discurso para volver a incidir en su rechazo a la política energética del Gobierno de Pedro Sánchez y reclamó «más tiempo» para sustituir las energías fósiles. Sus reprobaciones no son nuevas. El aún jefe del Ejecutivo ha mantenido el mismo análisis crítico en relación a las propuestas de «transición energética exprés» de la ministra Teresa Ribera desde el primer momento y ayer, frente a la también diputada nacional Adriana Lastra, no hizo más que insistir en ello. «Apuntarse a la lucha contra el calentamiento es defender el futuro, pero los defensores del futuro no son quienes niegan su complejidad», anotó, para continuar criticando a quienes «promueven políticas que desplazan la producción hacia países socialmente menos responsables sin ningún beneficio ambiental significativo o quienes plantean un debate maniqueo y falso entre defensores de lo viejo y partidarios de lo nuevo, entre valedores del futuro o guardianes del presente». Advirtió en este sentido de la «vulnerabilidad» de Asturias ante esta cuestión y alertó de que «el entusiasmo, la falta de paciencia o la presión ideológica» en la lucha contra el calentamiento global «pueden llevar a un sobreesfuerzo a la actual generación y condicionar gravemente el bienestar económico y social» de la región.

Del mismo modo, Fernández pidió desvincular la negociación del modelo de financiación autonómica de las diferencias culturales, lingüísticas e institucionales porque ello propiciaría «el voto con los pies» y profundizaría «la brecha entre comunidades ricas y pobres». Por ello, insistió también en su planteamiento de que el sistema de financiación autonómica no puede estar basado en la capacidad fiscal de cada territorio sino que debe tener en cuenta las necesidades de gasto en los distintos servicios.