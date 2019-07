El Principado da por hecha la venta de las plantas de Alcoa a Parter Capital Adrián Barbón y Adriana Lastra, con el comité de empresa de Alcoa en Avilés, en abril. / MARIO ROJAS Barbón asegura que tiene «esperanzas ciertas» de que la operación se realice y Enrique Fernández asegura que «las cosas van según lo previsto» P. LAMADRID GIJÓN. Martes, 30 julio 2019, 05:15

El plazo para que Parter Capital Group deposite los casi 27 millones de euros que Alcoa le exige como aval para sellar la venta de las plantas que posee en Avilés y La Coruña vence hoy. Según acordaron ambos grupos empresariales, mañana se comunicará el resultado de la operación, que llevan con el máximo sigilo, a los representantes de los trabajadores. Sin embargo, desde el Principado se da por hecho que la operación se llevará a cabo. Al menos así lo afirmó ayer el presidente asturiano, Adrián Barbón, quien transmitió sus «esperanzas ciertas» en que la venta de ambas factorías se lleve a cabo con éxito.

Señaló que sigue el procedimiento, iniciado el pasado mes de octubre, «paso a paso» con el Ministerio de Industria. No en vano, en numerosas ocasiones ha hecho gala de la fluida comunicación que mantiene con la titular de dicho departamento, Reyes Maroto. Así las cosas, el jefe del Ejecutivo asturiano espera que la situación «se solvente» y que el fondo suizo Parter aporte las garantías financieras requeridas «en tiempo y forma» para que pueda tener rubricarse la venta y, de este modo, evitar el despido de los 686 trabajadores.

También se refirió a este proceso el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández. En su primer acto tras la toma de posesión, en la inauguración de los cursos de verano de La Granda, mantuvo la discreción ante el desarrollo de la transacción, pero confirmó que las partes han comunicado que, «a día de hoy, todo va según lo previsto y no hay información que nos permita asegurar otra cosa». En este sentido, Fernández quiso mandar «un mensaje de tranquilidad» porque no hay datos que le hagan pensar que la operación no va a llegar a buen puerto. Asimismo, el consejero quiso agradecer a su antecesor en el cargo, Isaac Pola, por ponerle al día «de todo lo que está ocurriendo y todas las gestiones que se están haciendo». Al tiempo que puso en valor «la colaboración importante y eficaz que está prestado el Ministerio de Industria» en este largo y arduo proceso.

Parter fue el inversor elegido frente a Quantum, aunque este último fondo era la opción preferida por los trabajadores avilesinos porque, a su juicio, ofrecía mayores garantías para el futuro por el plan industrial presentado. Pero el 28 de junio, Alcoa frenó la operación. El motivo que alegó fue que el comprador que la propia compañía había elegido no cumplía con las garantías financieras suficientes como para continuar con la venta. Casi al límite de que expirase el plazo para ejecutar el plan social, Alcoa y Parter llegaron a un acuerdo para relanzar el negocio y se estableció el día de hoy como fecha tope para presentar las garantías financieras para el funcionamiento futuro de las plantas.

Además, Alcoa se comprometió a desembolsar hasta 85 millones para las dos plantas que se pagarían en plazos durante un periodo de 21 meses. Estos fondos se ponen a disposición del comprador con una serie de condiciones: el mantenimiento de la plantilla en las condiciones laborales actuales por un periodo mínimo de 24 meses, la implementación de un plan de negocio para las factorías que incluya inversiones y una serie de medidas de protección para procurar que la cantidad aportada por Alcoa sea utilizada en las plantas evitando su uso para otro fin. Además de esta cantidad, la aluminera destinará otros nueve millones de euros por planta para inversiones.

Compromisos futuros

En el contrato firmado por Alcoa y Parter figura la obligación que contrae el grupo suizo de mantener el 100% del empleo durante 24 meses, es decir, hasta julio de 2021. A partir de ahí, Parter se compromete a garantizar el empleo de 400 trabajadores en las dos plantas durante un año adicional a los pactados con Alcoa si la facturación para 2021 supera los 87 millones y de 500 empleados en el caso de que esté por encima de los 170 millones.

Si además de este último condicionante, se lograran arrancar las series de electrolisis -exige para ello un precio de la energía inferior a los 40 euros por megavatio hora-, los puestos de trabajo aumentarían hasta los 628. Sin embargo, en ningún caso se compromete a mantener a la plantilla al completo más allá de los dos años pactados con Alcoa. En caso de que no deposite hoy el aval, se ejecutará el plan social.