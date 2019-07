La venta de las plantas de Alcoa a Parter, en el aire a un día de la finalización del plazo José Manuel Gómez de la Uz y Alberto Grijalbo, al fondo, junto a representantes de Alcoa y Parter antes de una reunión, en junio. / EFE El fondo suizo debe ingresar casi 27 millones de euros como aval para sellar la compra de las factorías de Avilés y La Coruña PALOMA LAMADRID GIJÓN. Lunes, 29 julio 2019, 01:50

Mañana se cumple el plazo establecido para que Parter Capital Group deposite los casi 27 millones de euros que Alcoa le exige como garantía financiera para formalizar la venta de las plantas de Avilés y La Coruña. La aluminera puso como condición al fondo suizo manejar esta cantidad por medio de un contrato de crédito o de préstamo suscrito con un banco que cuente con una calificación 'investment grade', es decir, con bajo riesgo de quiebra para asegurar la operatividad de ambas fábricas. El Ministerio de Industria, por un lado, y Alcoa, por otro, han convocado a los representantes de los trabajadores para desvelarles si Parter ha cumplido dicha exigencia. La primera de las reuniones tendrá lugar el miércoles a las 12 horas y la segunda, a las 16. Entonces se decidirá el futuro de las factorías: o se ejecuta la venta o el plan social. «Tenemos ganas de conocer el resultado porque llevamos con esta incertidumbre desde el 17 de octubre», señaló ayer el vicepresidente del comité avilesino, Daniel Cuartas, de UGT.

La última comunicación que tienen los trabajadores por parte de Alcoa en este sentido es que «de momento aún no están confirmadas las garantías que pide la empresa», tal y como explicó el presidente del colectivo sindical de la fábrica de San Balandrán, José Manuel Gómez de la Uz. Así las cosas, la expectación es máxima, más todavía si se tienen en cuenta las cinco prórrogas concedidas a lo largo de este arduo proceso. No obstante, desde Alcoa les trasladan tranquilidad: «Nos dicen que son optimistas en conseguirlo, pero que todavía no está». Los acontecimientos se sucedieron, casi sin tregua, en las últimas semanas.

Parter fue el inversor elegido frente a Quantum. Este fondo, que años atrás se hizo con la factoría de Tenneco de Gijón, era la opción preferida por los trabajadores avilesinos porque, a su juicio, ofrecía mayores garantías para el futuro por el plan industrial presentado. Pero la aluminera estadounidense consideró que Parter encajaba mejor en sus planes. De forma inesperada, el 28 de junio -a dos días de ejecutar los despidos de 686 trabajadores- Alcoa frenó la operación. El motivo que alegó fue que el comprador que la propia compañía había elegido no cumplía con las garantías financieras suficientes como para continuar con la venta. La misma justificación que expuso para rechazar la oferta de Quantum.

Los comités de empresa se reunirán el miércoles con el Ministerio de Industria y la aluminera

Casi al límite de que expirase el plazo para ejecutar el plan social, Alcoa y Parter llegaron a un acuerdo para relanzar el negocio y se estableció el 30 de julio como la fecha tope para presentar las garantías financieras adicionales para el funcionamiento futuro de las plantas, mientras que la comunicación a los representantes de los trabajadores tendría lugar al día siguiente. Además, Alcoa se comprometió a desembolsar hasta 85 millones para las dos plantas, con la condición de que el comprador mantenga el empleo durante dos años e implemente un plan de negocio y otros nueve millones para inversiones en cada planta.

Recolocaciones

Ya estamos, por tanto, en la semana clave para conocer el futuro de las plantas de Avilés y La Coruña, cuyos trabajadores han luchado contra viento y marea para reclamar el mantenimiento del empleo y la producción de aluminio primario.Si Parter no desembolsa los casi 27 millones que Alcoa le exige como aval, la aluminera ejecutará el plan social pactado con los trabajadores en enero, que incluye la continuidad directa de 205 empleados -114 en La Coruña y 91 en Avilés- y la posibilidad de asumir hasta 106 más por medio de recolocaciones en la factoría de San Ciprián (Lugo), la única que no está afectada por un ERE de extinción.

No obstante, esta cifra se ha reducido considerablemente y los representantes de los trabajadores estiman que solo se podrían llevar a cabo 37 traslados.