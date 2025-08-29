El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Quienes revisen su hipoteca variable en agosto anual o semestralmente percibirán una rebaja este año E.C

El euríbor repunta en agosto pero las hipotecas se siguen abaratando

Tras el estancamiento de julio crece tres décimas en el último mes, hasta el 2,11%, y rompe la tendencia bajista iniciada en enero

Sergio Llamas

Viernes, 29 de agosto 2025, 12:11

El euríbor vive en agosto su primer repunte desde el arranque del año y cierra en el 2,11%, tres décimas más que en julio, ... cuando permaneció estancado. La parada el mes pasado de los recortes de tipo que venía aplicando el Banco Central Europeo (BCE) -ocho desde junio del 2024, pasando de un 3% a un 2%-, fruto de la incertidumbre global y en un contexto de riesgos inflacionistas, venía abaratando las hipotecas variables, aunque esa tendencia todavía se mantiene.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jaleo en San Lorenzo al enfrentarse dos hermanos leoneses a los socorristas de Gijón
  2. 2 Localizan una serpiente de un metro y medio en una acera de Gijón
  3. 3 Detenido en Llanes cuando iba a provocar un incendio
  4. 4 Un gijonés de 68 años, rescatado en la playa de San Lorenzo
  5. 5 Un joven recibe varias puñaladas durante la verbena en las fiestas de San Agustín en Avilés
  6. 6 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  7. 7 Asturias, destino vacacional de moda entre los famosos
  8. 8

    Iberia recibe la llegada de Volotea a la ruta entre Asturias y Madrid bajando sus tarifas a 25 euros
  9. 9

    El Sporting de Gijón reactiva el fichaje de Lasha Odisharia
  10. 10 Herido un operario en una obra en el barrio gijonés de Moreda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El euríbor repunta en agosto pero las hipotecas se siguen abaratando

El euríbor repunta en agosto pero las hipotecas se siguen abaratando