«Hay que exprimir las ayudas y no dejar un euro sin gastar»

España no ha sido de los países mejor parados en el reparto de los fondos de transición justa, ahí están las cantidades que recibirán Alemania o Polonia. Una batalla aún con margen en la que la eurodiputada de Ciudadanos, Susana Solís, se niega a tirar la toalla. Ella, como parte de los órganos decisorios de las ayudas, cree que existe un pequeño margen de mejora. No obstante, y con lo que hay sobre la mesa -sumado el marco financiero y el plan de recuperación-, cree que «tenemos muchos fondos para gastar en muy poco tiempo». Algo que, dicho así, bien podría parecer un regalo envenenado. Por ello, y por su propia experiencia, insta a las Administraciones a «exprimir cada paquete de ayudas al máximo de tal forma que no dejemos un solo euro sin gastar». Las cifras avalan ese temor porque España figura a la cola en la absorción de fondos de los países miembros de la Unión Europea. «Tenemos que asegurarnos de que los vamos a gastar bien porque solo así podrán suponer un impulso para la economía asturiana necesario para convertirla en una potencia industrial y energética que, además, cree trabajos estables y de calidad», subrayó la eurodiputada. Entre sus deberes a corto plazo está continuar negociando la próxima semana enmiendas encaminadas a que se tenga en cuenta la despoblación o el desempleo en zonas mineras como criterios de reparto de las ayudas.