El fabricante alemán Bosch anuncia 13.000 despidos por la crisis de la automoción

El recorte de plantilla afectará de manera especial a las cinco plantas germanas

Juan Carlos Barrena

Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:26

La crisis del automóvil ha alcanzado al mayor productor mundial de piezas para su fabricación. El grupo Bosh ha anunciado hoy la supresión de 13. ... 000 empleos hasta 2030, sobre todo en Alemania y su departamento de 'Mobility'. Un portavoz de la empresa destacó que los mayores recortes de puestos de trabajo se llevarán a cabo en sus plantas de Stuttgart-Fuerbach, Waiblingen, Schwieberdingen y Bühl/Bühlertal, todas ellas en el sureño estado federado de Baden-Württemberg, así como en su factoría de Homburg en la región del Sarre.

