La falta de acuerdo por el nuevo convenio de Arcelor divide a los sindicatos Instalaciones de ArcelorMittal en Gijón. / J. SIMAL La propuesta final de la multinacional tendrá que ser refrendada por las distintas centrales, que ven insuficiente la subida salarial planteada ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Jueves, 1 agosto 2019, 03:51

Después de meses de encuentros y una reunión final de casi 14 horas, ArcelorMittal y los sindicatos no han logrado alcanzar ningún tipo de acuerdo para sellar su VII Acuerdo Marco. Esto es, el convenio que rige las relaciones laborales de los empleados de la multinacional siderúrgica en todo el país. La actualización salarial ha sido el principal escollo en una negociación que se ha alargado desde finales del pasado año y, finalmente, ha finalizado esta madrugada.

La propuesta de los sindicatos era aumentar un 2,2% fijo repartido en tres anualidades. La siderúrgica, por su parte, ofrece el 0,5% este año; el mismo porcentaje en 2020 más el IPC de ese ejercicio y el 50% del de 2019; en 2021, plantea un 1% más el IPC de ese año y la mitad pendiente del correspondiente a 2019. No obstante, Arcelor pretendía que esos incrementos sean variables, ligados a los objetivos de producción. Además, vinculaba esa mejora salarial a la reducción de plantilla.

A ojos del secretario general de CC OO en Arcelor, José Manuel Castro, la negociación entre ambas partes ha sido «muy dura», fuertemente marcada por la inercia negativa del sector a nivel mundial y por los factores internos que impiden a España situarse como un país competitivo para estas empresas tales como los derechos de emisiones o el alto coste de la energía. «Vemos como los beneficios multimillonarios de la empresa no revierten a los trabajadores. Y, aunque hubo unanimidad en los aspectos relacionados con las plantas asturianas, los avances fueron insuficientes y así se lo hemos expresado a la empresa», afirma el portavoz sindical.

Estos consensos en las plantas asturianas a los que se refiere Castro están relacionados con la estructura de las vacaciones, varios pluses vinculados a la productividad laboral y el salario de los empleados eventuales. Estas mejoras quedan sin efecto, sin embargo, hasta que no se apruebe el Acuerdo Marco en su conjunto.

Las posibilidad de convocar movilizaciones está ahora sobre la mesa. Así, los sindicatos analizarán en asamblea la propuesta final de la empresa y después decidirán sobre los próximos pasos a seguir. «Si no se da de paso a esta propuesta, el tema de las movilizaciones se debatirá en la asamblea. Ahí también tendremos que estar atentos a lo que decidan otras organizaciones y ver si nos organizamos de manera conjunta o en solitario», asevera Castro.

A favor de la propuesta

Esta visión, sin embargo, no es compartida por otros portavoces sindicales. Es el caso de José Manuel García, secretario general de UGT-FICA en Arcelor en Gijón, quien considera que las mejoras sociales planteadas por la empresa «son adecuadas» y se ajustan a la realidad del sector. Así lo ha refrendado, además, el 95% de los afiliados del sindicato en la empresa en las dos asambleas celebradas ayer en horario de mañana y tarde. La reducción de la jornada laboral para el personal a turnos y los 150 millones de euros comprometidos para las plantas asturianas son algunos de los puntos destacados por el sindicato.

Segismundo Lorenzana, de USO, no se quiso pronunciar con rotundidad hasta que la asamblea de afiliados no haga lo propio mañana y el próximo lunes. La última propuesta de la empresa, sin embargo, no la considera del todo negativa teniendo en cuenta «el contexto de la empresa y del sector en general». «En la negociaciones consigues cosas y cedes otras. Salarialmente no llegamos a donde queríamos pero hay otras medidas de acompañamiento complementarios», asevera Lorenzana. Para Manuel Pulgar, de la CSI, la propuesta de la empresa resulta «algo floja» y no llega a los «mínimos establecidos» por los trabajadores. Hoy tomarán la palabra los afiliados del sindicato como paso previo a la próxima reunión con la empresa el miércoles. «La reorganización laboral de las plantas, además, no puede abordarse antes de cerrar esto», concluye Pulgar.