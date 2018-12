La devolución del IRPF por maternidad y paternidad supondrá de media 2.000 euros 00:59 Unas 20.000 familias en Asturias se pueden beneficiar de esta medida; Hacienda ya ha habilitado un formulario online para los que tuvieron bebés en 2014 y 2015 EDURNE MARTÍNEZ Madrid Martes, 4 diciembre 2018, 04:25

Desde que el Tribunal Supremo dictaminara que la baja por maternidad estaba exenta de IRPF, se ha estado esperando a que la Agencia Tributaria facilitara un formulario para que fuese más fácil pedir la devolución de este dinero por internet. Y por fin ha llegado el día. Ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó en rueda de prensa el procedimiento para solicitar «fácil y ágilmente» esta devolución a partir de este mismo lunes por la tarde para padres que tuvieron hijos en 2014 y 2015.

Las familias que tuvieron hijos en 2016 y 2017 –las de 2018 no tendrán que solicitarlo porque se hará automáticamente en la declaración de la Renta de 2019– lo podrán pedir a través de este formulario online a partir del mes de enero, con el fin de que el procedimiento sea más «ordenado y ágil». La ministra confirmó que este mismo mes de diciembre se empezará a devolver el dinero a muchas familias y que en abril habrá terminado el proceso. En Asturias alrededor de 20.000 familias podrán beneficiarse de los reintegros.

La devolución media por bajas de maternidad será de 1.600 euros y las de paternidad, 383 euros, debido a la diferencia del tiempo que los progenitores percibieron la prestación. Esto supone que la Agencia Tributaria tendrá que devolver un total de 1.200 millones de euros a los cerca de 1.714.000 personas afectadas por la sentencia del Tribunal Supremo. Había tantas personas esperando la llegada de este formulario web, que la primera tarde fue todo un éxito. Fuentes de Hacienda cifran en 31.500 las solicitudes presentadas hasta las 19 horas del lunes y confirman que hubo picos de casi 200 por minuto.

Se trata de un mecanismo sencillo que los afectados pueden rellenar desde ayer desde la web de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.es). «Queremos reducir el papeleo y la documentación que se suele exigir para que la que ya está en posesión de la Administración no la tenga que aportar el beneficiario», explicó la ministra.

En este formulario solo hay que aportar los datos básicos del afectado: la fecha de nacimiento de su bebé y un número de cuenta bancaria donde quiere que se le ingrese la devolución. «No es necesario adjuntar ningún certificado de Seguridad Social ni ninguna otra documentación adicional, es tan sencillo como descargar el formulario», recordó Montero.

A través de internet el formulario se podrá presentar de tres formas. La primera, con el número de referencia de la última declaración de la Renta, es el denominado sistema RENO. También, por el sistema de clave pin, por el que los solicitantes registrados reciben un número pin en la web de la AEAT que les permite acceder al formulario. La tercera, a través de certificado electrónico que emite la Fábrica de Moneda y Timbre y que se instala en el ordenador para poder realizar distintos trámites con las administraciones públicas.

Si se quiere hacer de forma presencial, también se puede descargar el formulario, imprimirlo y acudir a entregarlo a las oficinas de registro de la Agencia Tributaria. Aún así, Hacienda recomienda realizar el trámite a través de las vías telemáticas «por su mayor agilidad».

En este sencillo formulario solo habrá que rellenar cuatro apartados: 'Interesado', con los datos del beneficiario de la prestación; 'Datos adicionales', con los años en los que se ha percibido la prestación; 'Datos de la devolución', con el código IBAN de la cuenta bancaria donde se quiere que se ingrese la devolución; así como la fecha de presentación y la firma del interesado.

Funcionarios beneficiados

Durante su intervención, la ministra Montoro recordó que la sentencia del Supremo no afecta a los permisos de maternidad y paternidad de los funcionarios que cotizan a través de mutuas como Muface porque no reciben una prestación, sino que mantienen sus retribuciones durante el permiso y pagan el correspondiente IRPF. Pero reconoció que sería «injusto» que este colectivo no se pudiera beneficiar de esta devolución, por lo que anunció que el Gobierno se ha comprometido a realizar un «cambio legislativo» para que a los funcionarios no se les retenga el IRPF correspondiente a estas bajas.

Desde Hacienda calculan en 1.714.000 el total de padres y madres que podrán solicitar la rectificación del IRPF, 1.086.000 si se suma a los funcionarios que cotizan por mutuas y que el Gobierno tiene intención de añadir a la devolución. Sin embargo, desde el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) cifran en 1.016.371 los que podrán solicitarlo en la primera fase, con hijos nacidos en 2014 y 2015; y en 1.022.163 los de 2016 y 2017, es decir, más de dos millones de personas en total.