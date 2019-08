La gran industria advierte de que la interinidad del Gobierno «agrava» la crisis del sector Carles Ruiz, Pedro Sánchez y Reyes Maroto, al fondo, en la reunión de ayer en Madrid con los representantes de la industria española. / EFE Las patronales se reúnen con Sánchez y le piden que evite las elecciones para aprobar cuanto antes el estatuto para las electrointensivas LAURA CASTRO GIJÓN. Jueves, 8 agosto 2019, 02:42

No quieren que haya elecciones. Eso supondría que no habrá Gobierno, al menos, hasta enero y la industria no puede esperar tanto. Menos aún si se trata de las grandes consumidoras, concentradas en gran parte en Asturias, que están preocupadas por los elevados costes energéticos y por el impacto que la transición energética pueda tener en el futuro más inmediato. Así se lo trasladaron ayer Teresa Rosero, presidenta de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege), y Andrés Barceló, director de la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid), a Pedro Sánchez, en una reunión en la que estuvieron los representantes de prácticamente todos los sectores industriales, desde el agroalimentario y de bebidas hasta el del automóvil.

La gran industria aprovechó el encuentro, al que también asistió la ministra del ramo, Reyes Maroto, y el secretario de Industria, Comercio y Turismo, del PSOE, Carles Ruiz, para poner sobre la mesa la pérdida de competitividad que están sufriendo, entre otras cuestiones, por la tarifa eléctrica. Los precios son un 37% y un 30% superiores a los que se registran Francia y Alemania, respectivamente, según las cifras que maneja Aege. Esto supone una clara desventaja que las grandes consumidoras se niegan a asumir y el problema viene de lejos. Es uno de los motivos que llevó a Alcoa desprenderse de sus factorías de Avilés y La Coruña, que finalmente se han vendido a Parter, pero que vuelven a depender del coste eléctrico para mantener el empleo más allá de dos años. Y preocupa también a Asturiana de Zinc (AZSA), a las cementeras asturianas y a Arcelor. Y a esto se suman otros problemas, como la guerra comercial y la escalada de precios de la tonelada de CO2, que supera ya los 29 euros y se ha disparado un 18% en lo que va de año, tal y como ayer informó EL COMERCIO.

La radiografía no es positiva y la ausencia de Gobierno no hace más que «agravar» la incertidumbre del sector. «Necesitamos recuperar el pacto por la industria que quedó en nada hace un año», reclamó Andrés Barceló. Aunque lo que más prisa corre, incidió, es la aprobación del estatuto para las electrointensivas. El primer borrador se presentó el 18 de marzo y desató el enfado de la gran industria, que veía como su tarifa eléctrica solo se reducía en unos 2 euros por megavatio hora al eliminar los pagos por capacidad e interrumpibilidad. No contó tampoco con el respaldo de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), que instó al Ejecutivo a adaptar el nuevo reglamento a la normativa europea. Se modificó teniendo en cuenta las indicaciones de la Comisión Europea y, según explicó Maroto el martes durante su visita a Asturias, está listo para aprobarse en el Consejo de Ministros en cuanto se forme el Gobierno.

La patronal del acero incide en que la tarifa eléctrica les resta competitividad

La ministra no entró en detalles sobre su contenido y eso es precisamente lo que más dudas suscita entre las grandes consumidoras. «Necesitamos que tenga contenido de verdad, que no sea un cascarón vacío. Y que las medidas que contemple sean relevantes», incidió el director de Unesid.

Políticas «razonables»

«España debe ser un país atractivo para las inversiones y eso supone ser razonables en todo», señaló Barceló. Por eso, todos los sectores industriales presentes en la reunión ayer le pidieron a Sánchez que «apoye a la industria, frente a la transición ecológica». El director de Unesid explicó que el compromiso de la industria con la neutralidad climática es claro, pero recordó que para poder realizar inversiones en I+D+i, destinadas a reducir las emisiones contaminantes, es necesario tener un costes energéticos «razonables y competitivos».

Durante la reunión de ayer no hablaron del arancel medioambiental, una medida que defiende el Gobierno de España y que llevan tiempo reclamando empresas como Arcelor. Desde Unesid explican que es algo «muy complejo», pues requiere la unanimidad de todos los estados miembro. Es, no obstante, «positivo que el debate esté sobre la mesa, porque hay un problema con esto y necesitamos buscarle una solución», explicó Barceló.

Sí abordaron otros temas, como el 'Brexit' y la política comercial. En este último punto se detuvo Maroto para trasladarles la necesidad de «reforzar» la relación con Estados Unidos y considerar a China como socio para impulsar una unión bilateral, en un momento en el que ambos países están inmersos en una guerra arancelaria.

No obstante, el primer obstáculo a salvar es la formación de Gobierno. Sánchez no quiere que las elecciones se repitan y la gran industria tampoco.