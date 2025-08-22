Iberdrola ficha como consejero a un exmando de la Guardia Civil
Juan Luis Pérez Martín, que fue Jefe de Mando de Fronteras y Policía Marítima hasta su retirada en 2024, se incorpora al órgano rector de la filial española de la eléctrica
G. R.
Viernes, 22 de agosto 2025, 12:05
Iberdrola ha nombrado a Juan Luis Pérez Martín, teniente general de la Guardia Civil retirado desde 2024 y exmando de Fronteras y Policía Marítima, consejero ... externo para su filial en España. Pérez Martín pasará a formar parte del órgano rector de la filial española de la eléctrica, que está presidido por Alberto Alonso Ureba y cuyo consejero delegado es Mario Ruiz-Tagle.
Según adelanta este viernes el periódico 'Cinco Días', Pérez Martín ocupó la autoridad de coordinación de la lucha contra la inmigración irregular en la zona del Estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y aguas de Canarias y en 2020 fue nombrado Jefe de Mando de Fronteras y Policía Marítima, cargo que tuvo hasta su retirada en 2024.
En su web, Iberdrola España destaca dentro de la experiencia profesional de Pérez Martín para el desarrollo de su cargo en la sociedad que ha ocupado «cargos de mando directo de unidades operativas, entre otras, en el Servicio de Seguridad de SM El Rey».
Además, subraya que ha ejercido cargos de asesoramiento y apoyo en la Secretaría de Estado de Seguridad y en la Fiscalía General del Estado y que, «a lo largo de muchos años, ha desarrollado funciones relacionados con Fronteras y Aduanas en la Guardia Civil, ejerciendo el Mando de la Jefatura Fiscal y de Fronteras desde el año 2014 a 2020».
Asimismo, Pérez Martín es experto universitario en Dirección y Gestión de Seguridad y en Dirección y Coordinación de Seguridad Pública. También realizó su tesis doctoral sobre Régimen Disciplinario y, además, está en posesión de la Gran Cruz de San Hermenegildo, del Mérito Aeronáutico y de la Guardia Civil, Encomienda de Número de Isabel la Católica y Mérito Civil, así como de la Medalla de Oro de la Defensa Francesa.
