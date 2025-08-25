Indra nombra a Frank Torres director general de la división de vehículos terrestres

El consejo de administración de Indra Group ha acordado este lunes por unanimidad nombrar a Frank Torres director general de Indra Land Vehicles, la división ... que tiene como centro neurálgico El Tallerón, cuya compra a Duro Felguera cerró a finales de julio. Además, el ejecutivo será líder de la unidad de Programas Transversales y Calidad como Chief Program Officer (CPO) del grupo, además de miembro del comité de dirección. Su nombramiento se ha acordado previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo.

Con esta nueva incorporación, la compañía consolida su apuesta estratégica por el desarrollo de capacidades industriales en el ámbito de defensa terrestre. Con más de 30 años de trayectoria profesional en el sector de la automoción, en ámbitos como la fabricación, la gestión de proyectos complejos y la estrategia de desarrollo y producción de vehículos a nivel internacional, Frank Torres aporta una sólida experiencia en liderazgo y transformación de negocio que lo posiciona como un referente en la ejecución de programas estratégicos a gran escala.

Torres ha desempeñado diversos cargos de alto nivel en Nissan, como presidente de Nissan India, responsable de Operaciones Industriales de la compañía en España, así como Regional Divisional Vice President Business Transformation & Alliance de Nissan AMEIO. Es ingeniero industrial por la UPC de Barcelona y cuenta con un MBA Internacional (EUNCET – UPC, Terrasa), PADE (IESE) y un Executive Program en Gestión de Estrategia Global (Harvard).

Con la entrada de Frank Torres a la compañía, Indra Group continúa fortaleciendo su ecosistema industrial y tecnológico, alineado con los objetivos de soberanía nacional y modernización de las capacidades de defensa terrestre. «La incorporación de Frank Torres refuerza nuestra apuesta por el talento y la excelencia operativa. Su experiencia internacional y capacidad de liderazgo serán fundamentales para afrontar los retos estratégicos que tenemos por delante. Indra Group está avanzando en su apuesta por concentrar en Asturias, a través Indra Land Vehicles, la fabricación de plataformas de alto valor para el sector de la defensa con tecnología cien por cien española», destacó José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra.

En su nuevo rol, Torres será responsable de impulsar el desarrollo de soluciones avanzadas para vehículos militares terrestres, coordinar los principales programas del grupo y fortalecer las sinergias entre las distintas áreas de negocio de la compañía. Su visión global y capacidad de gestión serán clave para consolidar el posicionamiento de la compañía como socio tecnológico de referencia en defensa a nivel europeo.

Indra Land Vehicles es una pieza clave dentro del ambicioso Plan Estratégico 'Leading the Future' de Indra Group, que busca posicionar a la compañía como un actor global en la industria de defensa y aeroespacial para 2030. La unidad Land Vehicles, creada en 2025, tiene como objetivo diseñar, producir e integrar vehículos militares de cadenas y ruedas, y será un pilar fundamental en los futuros programas europeos de defensa colaborativa.

Motor de crecimiento

La nueva filial de vehículos terrestres se ha convertido en el motor de crecimiento industrial de la compañía, que se ha reforzado con la reciente adquisición de la planta industrial El Tallerón, ubicada en Gijón. Estas instalaciones serán el centro neurálgico de esta la división y el centro de producción de blindados y estructuras terrestres, con tecnología 100% española.

La planta de Gijón, adquirida el pasado mes de julio, cuenta con más de 75.000 m² y será equipada con tecnologías de última generación en automatización, robótica y procesos de soldadura avanzada para instalar nuevas líneas de fabricación y montaje de todo tipo de vehículos militares. El proyecto contempla la integración de más de 150 profesionales, así como una inversión significativa en modernización y formación.

Gracias a esta adquisición Indra aumenta sus capacidades industriales y se posiciona como referente en el sector de defensa español y europeo. Continua además con su estrategia para convertir a Asturias en el centro neurálgico de toda su actividad de producción de plataformas terrestres y con un enorme potencial de crecimiento en España y resto de mercado europeo, por su creciente demanda.