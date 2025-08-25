El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Frank Torres. E. C.

Indra nombra a Frank Torres director general de la división de vehículos terrestres

Es el área de negocio de la que El Tallerón, adquirido recientemente a Duro Felguera, es centro neurálgico

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:37

El consejo de administración de Indra Group ha acordado este lunes por unanimidad nombrar a Frank Torres director general de Indra Land Vehicles, la división ... que tiene como centro neurálgico El Tallerón, cuya compra a Duro Felguera cerró a finales de julio. Además, el ejecutivo será líder de la unidad de Programas Transversales y Calidad como Chief Program Officer (CPO) del grupo, además de miembro del comité de dirección. Su nombramiento se ha acordado previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo.

