Factoría de ArcelorMittal en Gijón. Damián Arienza

Arcelor recibe 76,6 millones y Asturiana de Zinc 17,1 por las compensaciones por el CO2 indirecto

Ence también consigue 9,7 millones de la línea de subvenciones destinada a aquellas empresas electrointensivas expuestas «a un riesgo de 'fuga de carbono'»

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:07

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Industria y Turismo, ha aprobado este viernes la resolución provisional de las subvenciones destinadas a la ... industria electrointensiva para compensar los costes indirectos de CO2, por un importe de 600 millones de euros. De las más de 200 empresas adjudicatarias, las dos con mayor cuantía asignada son las de Arcelor, con 76,6 millones de euros, y Asturiana de Zinc, con 67 millones.

