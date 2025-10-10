Arcelor recibe 76,6 millones y Asturiana de Zinc 17,1 por las compensaciones por el CO2 indirecto

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Industria y Turismo, ha aprobado este viernes la resolución provisional de las subvenciones destinadas a la ... industria electrointensiva para compensar los costes indirectos de CO2, por un importe de 600 millones de euros. De las más de 200 empresas adjudicatarias, las dos con mayor cuantía asignada son las de Arcelor, con 76,6 millones de euros, y Asturiana de Zinc, con 67 millones.

Se trata de ayudas dirigidas a los sectores y subsectores industriales «expuestos a un riesgo de 'fuga de carbono', conforme a lo previsto en la normativa europea y nacional», según señala el propio ministerio en su comunicado. En el caso de Arcelor, la resolución especifica que 42,1 millones de euros de los 76,6 concedidos (es decir, la mayor parte), corresponden a las factorías de Asturias, mientras que el resto de la cuantía está destinada al resto de fábricas que tiene la multinacional fuera del Principado.

Además de Arcelor y Asturiana de Zinc, hay otras compañías de la región que recibirán ayudas por parte del Gobierno. En concreto, Ence ha resultado adjudicataria de 9,7 millones de euros, aunque solo 5,6 son para las instalaciones de Navia, mientras que los 4,1 restantes le corresponden a la planta de Pontevedra. Aleastur, por su parte, recibirá 283.000 euros.

Esta nueva convocatoria para compensar las emisiones indirectas por CO2 ha duplicado el importe total de las subvenciones de la del año anterior, que tuvo una dotación de 300 millones de euros. Un hecho que, remarcan desde el ministerio, «demuestra el compromiso del Gobierno con los sectores electrointensivos para mejorar su competitividad, reforzar sus capacidades industriales y el empleo».

En ese sentido, remarcan desde el Ejecutivo que los 600 millones de euros movilizados suponen «un apoyo importante a la industria electrointensiva, un esfuerzo que multiplica por 100 lo que se destinaba a la compensación de emisiones indirectas de CO2 en 2018». Desde 2019, el Gobierno ha movilizado alrededor de 2.000 millones de euros en apoyo directo a la industria electrointensiva española, a través de las distintas líneas de ayuda.