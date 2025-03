«La UE ha cambiado de actitud pero no significa una barra libre»

Eduardo Paneque Gijón Jueves, 10 de septiembre 2020, 01:51 | Actualizado 08:40h. Comenta Compartir

En tiempos en los que los proyectos se acumulan, una de las preocupaciones del empresariado español es que se malgasten esfuerzos perdiendo el foco de lo importante. «El dinero de Europa se tiene que utilizar de forma inteligente, en inversiones que estemos seguros que generarán crecimiento y mayor eficiencia», subrayó el vicepresidente de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa. No obstante, cunde cierta preocupación por el impacto que tendrán sobre la economía española todas las nuevas medidas. Por ello, aprovechó la cita de ayer para reivindicar «una regulación pro mercado que favorezca el desarrollo empresarial y una fiscalidad que no sobrecargue la actividad económica». Según su análisis, solo de esta forma «se van a conseguir mayores inversiones y una estrategia que favorezca la industrialización».

Y ahí es donde entra en juego la Unión Europea y su partida adicional de ayudas. No obstante, este escenario no debe llevar a equívocos, según Fernández de Mesa. «La Unión Europea ha tenido un cambio de actitud pero eso no significa que sea un barra libre y que no tengamos que hacer nuestros deberes, ajustando nuestra cuentas y reduciendo nuestro déficit público». Por ello, y en un discurso más institucional, el vicepresidente de la CEOE instó a los responsables políticos a mantener «seriedad, responsabilidad y realismo en el medio y largo plazo».