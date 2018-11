Cangas del Narcea recibe con gaitas a los «héroes» de la 'marcha minera' Cientos de vecinos salen a la calle para arropar a los trabajadores del carbón que llegan a la villa. / B. G. H. Los plataforma Santa Bárbara dejará hoy la villa para dirigirse a Tineo, el penúltimo tramo antes de su llegada a Oviedo BELÉN G. HIDALGO CANGAS DEL NARCEA. Miércoles, 21 noviembre 2018, 01:56

Rasgaron el cielo cangués decenas de voladores para anunciar que se acercaban a Cangas del Narcea los mineros de la plataforma Santa Bárbara. El sonido de la pólvora camufló el de los roncones de las gaitas, preparadas para recibirlos. Atrás quedaban más de 90 kilómetros desde que iniciaron la marcha en Toreno el pasado domingo. Hoy ponen rumbo a Tineo haciendo frente al penúltimo tramo que suma 34 kilómetros. Oviedo es su meta. Allí llevarán sus reivindicaciones convencidos de que existe una alternativa de futuro para el carbón y las comarcas mineras y que una transición justa y ordenada es posible. Ni el frío ni la lluvia mermaron su ánimo en una jornada en la que recorrieron 36 kilómetros y sus pies comenzaron a resentirse, apareciendo las primeras heridas.

«Sois verdaderos héroes. Estáis luchando por un futuro y vuestro éxito y vuestra suerte, será el de todo el pueblo de Cangas», dijo el alcalde, José Víctor Rodríguez, a su llegada al Ayuntamiento, donde fueron recibidos por la coral del municipio, que interpretó el 'Santa Bárbara Bendita'. No era la primera vez que lo escuchaban. Minutos antes, había sonado mientras dejaban a su espalda la estatua minera. Desde su entrada a la villa, cientos de personas fueron sumándose al pelotón, alentando sus pasos con aplausos, precedidos por tiradores y apurridores que no dejaban de lanzar voladores. También los benjamines de la Sociedad Deportiva Narcea les acomparon con un mensaje claro: «Estamos con vosotros».

Daniel López, minero de la explotación canguesa de Carbonar, que aprovechó sus vacaciones para sumarse a la reivindicación, fue uno de esos héroes. «Estamos todos en el mismo saco. A los sindicatos y al Ministerio se les llena la boca con esto, pero muchos nos quedamos en la calle», criticó, comparando el impacto que supondría para la comarca el fin de la minería con la realidad que vive Alcoa. «Carbonar emplea a 200 personas y casi el 90% son de Cangas», concluyó. Un análisis pesimista que compartió José González, minero prejubilado que se sumó ayer a la protesta. «Es la lucha constante de este sector. Creo que va a ser la definitiva. La suerte está echada», lamentó.

Fueron varias las voces que criticaron la ausencia de líderes sindicales arropando la marcha. «No sé cuál es la causa. Nosotros no teníamos que estar aquí. Deberían ser ellos quienes diesen explicaciones de por qué se está firmando este plan y por qué nos estamos quedando en la calle», apuntó el portavoz de la plataforma, Marcelino Menéndez, que reiteró que se trata de un problema «común al que tenemos que hacer frente».

Presidente de Hunosa

Por otro lado, el presidente de Hunosa, Gregorio Rabanal, alegó ayer razones de agenda para no comparecer en la Comisión de Empleo, Industria y Turismo de la Junta General del Principado. No es la primera vez que justifica así su falta de presencia. También lo hizo hace dos semanas, cuando estaba citado el día 6 de noviembre y no acudió. Este hecho causó un gran enfado en el diputado de IU Ovidio Zapico, que había pedido su comparecencia. «Esto es una dejadez de funciones que mi grupo no alcanza a comprender», censuró.

